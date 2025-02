Căsătorie după un anunț ciudat pe TikTok: „Mi-am câștigat soțul într-un concurs”. Mirele, avertizat că mireasa vrea să-i fure rinichii

Un tânăr care a postat pe TikTok un anunț în care a precizat că vrea o soție „străină” și-a găsit partenera visată după ce avut de ales între multele „oferte” primite. Cei doi miri se declară fericiți, dar recunosc că întâmplarea care i-a adus împreună a fost una ciudată cap-coadă, mai ales că au avut parte și de câteva mesaje răutăcioase.

„Mi-a plăcut foarte mult să mă conectez cu oamenii, să mă distrez și să am experiențe unice. Așa că am cam combinat aceste două lucruri de a mă distra și de a încerca să atrag atenția (...). Am postat un videoclip în care spuneam că vreau să mă căsătoresc cu o persoană complet străină. O grămadă de oameni au răspuns și s-a întâmplat să fie Danielle", a povestit mirele, Gunnar, pentru Truly , într-un episod din Love Don't Judge.

La rândul ei, Danielle a vorbit entuziasmată despre întâmplare.



„Mi-am câștigat soțul într-un concurs. Nu am vrut niciodată să mă căsătoresc într-un mod tradițional", a povestit tânăra, potrivit Mirror, care citează aceeași sursă.

„Nu ne-am gândit că ne vom îndrăgosti”

S-au căsătorit în Vegas și au plănuit să divorțeze la o săptămână după ceremonie, dar și-au dat seama nu doar că e cam costisitor, ci mai ales că nu prea au motive să se despartă, pentru că se distrau deja copios împreună.

„Nu ne-am gândit niciodată că ne vom îndrăgosti”, a povestit tânăra.

Danielle și Gunnar au fost însă judecați din cauza relației lor. În mesajele online primite li s-a reproșat că s-au căsătorit doar pentru faimă.

Gunnar, atenționat că Danielle vrea să-i „fure rinichii”

Tânărul a fost chiar avertizat să nu meargă mai departe cu relația, deoarece Danielle ar avea de gând să-i „fure rinichii”.

Prejudecăți au avut și părinții tinerei. Mama lui Danielle era convinsă că fiica sa va fi „ucisă” de soțul ei străin și se temea că Gunnar îi va lua banii.

„Destul de amuzant, când Gunnar urma să-i întâlnească pentru prima dată pe părinți, tatăl meu a venit cu o pușcă”, a povestit Danielle.

Au existat însă și multe persoane care i-au felicitat pentru povestea lor neobișnuită de dragoste.

„Întâlnirile neplanificate, ca aceasta, sunt exact modul în care îți găsești adevăratul suflet pereche!! Bravo!”, a comentat cineva.

Ce stă în spatele succesului căsătoriei lor

Altcineva a exclamat: „Ce cuplu drăguț, vesel, relaxat, sincronizat. Mă bucur că v-ați îndrăgostit cu adevărat. Vă doresc amândurora tot ce este mai bun”.

Danielle este de părere că relația sa cu Gunnar funcționează „din mai multe motive, dar cred că motivul principal este că am intrat în ea fără nicio așteptare”.