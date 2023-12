Britanicii se întorc la folosirea sistemului imperial. Sticlele de un „pint” vor reapărea la 50 de ani de la dispariția lor din magazine

În viitorul apropiat, britanicii vor avea posibilitatea să cumpere sticle de vin ce vor conține cantitatea de un "pint" (aproximativ 568ml), care vor apărea pe rafturile supermarketurilor și în localurile publice, conform unei declarații recente a Guvernului de la Londra.

Guvernul a prezentat această măsură ca pe o victorie a "Brexit-ului", reînviind măsura de un pint, însă dificultățile practice ar putea face ca produsul să nu ajungă prea devreme pe rafturi, scrie Independent.

Introducerea măsurii de 568ml nu va elimina măsurile deja existente de 200ml și 500ml, ci va oferi mai multă flexibilitate și opțiuni pentru clienți, conform Ministerului pentru Afaceri și Comerț.

Sticlele de șampanie de pint erau vândute în Marea Britanie înainte ca țara să adere la Piața Comună Europeană și au fost pe rafturi până în 1973. Producția lor a încetat, deoarece nu se conformau regulilor de greutate și măsură europene.

Aproximativ 900 de podgorii, care produc în prezent aproximativ 12,2 milioane de sticle de vin sau spumant pe an, se vor bucura de aceste "libertăți" post-Brexit, conform declarației ministerului.

Cu toate acestea, producătorii francezi de șampanie au declarat pentru Independent că nu au planuri de a vinde băutura în sticle de un pint în viitorul apropiat. Pol Roger, casa de șampanie preferată de Winston Churchill și fostul producător de sticle de un pint, a calificat chiar ideea drept o "non-știre".

James Simpson, directorul general al Pol Roger Ltd în Marea Britanie, a declarat pentru The Independent: "Am încercat să îi încurajăm pe colegii noștri francezi să țină cont de asta și au făcut-o."

Aceste modificări vor permite, de asemenea, comercializarea unor noi cantități pre-ambalate de vin și vin spumant - în sticle sau cutii - de 200ml și 500ml, alături de noua cantitate de "pint" de 568ml, pentru a aduce mai multă aliniere între cele două tipuri de băuturi.

În prezent, vinul nu poate fi vândut în cantități de 200ml, iar vinul spumant nu poate fi vândut în cantități de 500ml.

Nu există o obligație legală pentru afaceri de a vinde în noile măsuri.

Guvernul nu va interzice sistemul metric

Guvernul a folosit și această ocazie pentru a confirma că, după "o atentă analiză", a decis să nu introducă nicio legislație nouă în urma consultării privind alegerea unităților de măsură, publicată în iunie anul trecut și care a primit peste 100.000 de răspunsuri.

Consultația a luat în considerare propunerile Guvernului de a elimina cerința de a afișa unități metrice alături de cele imperiale în comerț sau de a permite unităților metrice să fie afișate cu mai puțină vizibilitate decât cele imperiale.

Ministerul a declarat că analiza a arătat că 98,7% dintre respondenți au fost în favoarea utilizării unităților metrice atunci când cumpără sau vând produse, fie ca unitate principală de vânzare, așa cum este în prezent, fie ca singură unitate de vânzare.

Kevin Hollinrake, Ministru pentru Întreprinderi, Piețe și Afaceri Mici, a spus: "Inovație, libertate și opțiune - aceasta este ceea ce aduce anunțul de astăzi atât producătorilor, cât și consumatorilor. Ieșirea noastră din UE a fost despre astfel de momente, în care putem să profităm de noi oportunități și să oferim un impuls real podgoriilor noastre britanice și să dezvoltăm în continuare economia."

Nicola Bates, director executiv al WineGB, a spus: "Salutăm șansa de a putea armoniza dimensiunile sticlelor de vin și vin spumant și suntem bucuroși să ridicăm un pahar pentru o mai mare varietate."