Anul Iepurelului: dcorațiuni prin care poți aduce starea de bine în casa ta

Tranziția de la un an la altul este o oportunitate de a face bilanțul schimbărilor recente și de a identifica unde ar trebui făcute schimbări în următoarele 12 luni.

Dr. Jenelle Kim, DACM, L.Ac, autoarea cărții „Myung Sung: Arta coreeană de a trăi meditația", spune într-un interviu pentru House Digest, „Feng shui este adesea optimizat pentru obiectivele unei persoane și pentru schimbarea pe care încearcă să o aducă în viața ei. De exemplu, dacă doriți să creați o cameră de zi care să încurajeze timpul petrecut în familie, veți utiliza anumite obiecte de decor diferite față de cele utilizate când lucrați de acasă și doriți să vă concentrați la job".

Pentru cei care urmează zodiacul chinezesc, 2023 va fi Anul Iepurelui, iar feng shui și zodiacul se suprapun în multe feluri. „Anul acesta, animalul zodiacal este Iepurele de apă, care reprezintă pacea, speranța și vindecarea, așa că îmbunătățirea feng shui-ului din casa ta poate ajuta la starea ta de bine”, susține Jenelle Kim.

Albastru și verde

A opta pentru culorile asociate cu Anul Iepurelui în casa ta este o modalitate simplă de a încorpora în mediul tău reminiscențe ale energiei vindecătoare și pașnice a acestui an. Dr. Kim explică: „Albastrul azuriu și verdele măr sunt considerate culorile pentru Anul Iepurelui. Adăugarea acestor culori în casa ta, chiar și sub formă de decor, poate ajuta la aducerea norocului".

Adaugă jadul în spațiul tău

Potrivit The Atlantic, copiii din culturile chineză, japoneză și nativii americani Cree privesc luna și văd un iepure. În tradiția chineză, acest iepure este cunoscut sub numele de Iepurele de jad, imortalizat în lună după ce a încercat să se sacrifice pe foc pentru a-l hrăni pe Împăratul de jad, care se deghizase într-un cerșetor sărac și înfometat.

Acest spirit de sacrificiu continuă să fie asociat cu jadul. Dr. Kim, suține că „Jadul va absorbi energia negativă care îți vine în cale”.

Jadul este cunoscut pentru faptul că aduce noroc, așa că este o piesă excelentă de păstrat în casă pentru a îmbunătăți feng shui-ul.

Integrați un element din lemn

Așadar, avem paleta de culori măr și azur și știm că trebuie să căutăm niște obiecte de artă sau bijuterii din jad, dar cum rămâne cu obiectele de mobilier mari?

„Alegerea mobilierului sau a decorului din lemn", conform Dr. Kim, „sau adăugarea de plante cu frunze rotunjite, este o modalitate excelentă de a aduce Anul Iepurelui în casa ta."

Lemnul și verdele sunt în concordanță cu viața și stilul iepurelui. Lemnul este o alegere minunată pentru mobilier datorită celorlalte proprietăți feng shui asociate cu el, rezistență, dar și flexibilitatea de a se îndoi atunci când este necesar.

Dr. Kim subliniază că, în timp ce lemnul este excelent de inclus în casa ta, „metalul perturbă sau contracarează proprietățile lemnului" și trebuie evitat.

Evitați „San Sha”

Marea roată a zodiacului este echilibrată de-a lungul ciclului său de 12 ani, dar în orice an individual, dacă un semn se află în ascendent, atunci semnele din partea opusă a roții sunt considerate ca fiind deosebit de nefavorabile.

„San Sha” sau „cele 3 ucideri" sunt semnele zodiacale cele mai opuse celui din an și se crede că îți aduc ghinion.

„În acest an, san sha includ maimuța, cocoșul și câinele, așa că ar putea spori piedicile financiare, problemele de sănătate sau obstacolele din carieră dacă nu ești atent.", explică Dr. Kim.

Am auzit deja cum ar trebui să fim atenți să folosim prea mult metal în acest an - un element strâns asociat cu maimuța, cocoșul și câinele din zodiac. Există câteva implicații tehnice mai specifice pentru a evita invocarea san sha din acest an, după cum detaliază Dr. Kim. „Din moment ce iepurele reprezintă estul, ar fi bine să evitați să petreceți o mare parte din timp în partea vestică a casei dumneavoastră.”