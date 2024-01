Test de cultură generală: Ger de crapă pietrele

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes, într-un test de cultură generală inedit.

1 Care este recordul de temperatură negativă înregistrat în România?

a. -40 grade Celsius.

b. -39,3 grade Celsius.

c. -38,5 grade Celsius.

2 Cine joacă rolul principal în filmul „La nord prin nord-vest“ (1959), regizat de Alfred Hitchcock?

a. Gregory Peck.

b. Humphrey Bogart.

c. Cary Grant.

3 Cartierul Copacabana se află în oraşul...

a. Rio de Janeiro.

b. São Paulo.

c. Ciudad de México.

4 Cine este Peter Schreyer?

a. Un designer auto.

b. Un designer de pantofi.

c. Un designer de genţi.

5 Care dintre următoarele obiecte a fost inventat din greşeală, în timp ce se făceau cercetări asupra unei tehnologii radar?

a. Căştile audio.

b. Cuptorul cu microunde.

c. Bancomatul.

6 Ce a fost Operaţiunea Crosstie?

a. Test nuclear realizat de SUA.

b. Operaţiune din Primul Război Mondial.

c. Planul de spionaj împotriva Chinei, în Războiul Rece.

7 Care dintre următorii criminali a fost liderul unui cult religios?

a. Ted Bundy.

b. Jeffrey Dahmer.

c. Jim Jones.

8 Care dintre următoarele gaze este adesea folosit în refrigerare?

a. Metanul.

b. Amoniacul.

c. Heliul.

9 În ce an a fost înregistrat recordul de temperatură negativă din România?

a. 1954.

b. 1942.

c. 1987.

10 Unde credea Cristofor Columb că a ajuns, atunci când a descoperit America, în 1492?

a. În India.

b. În Japonia.

c. În Africa.

11 Cine interpretează melodia „I Hope That I Donʼt Fall In Love With You“ (1973)?

a. Leonard Cohen.

b. Tom Waits.

c. Nick Cave.

12 Ce înseamnă sibilic?

a. Imprevizibil.

b. Trist.

c. Profetic.

13 Când a încetat legea marţială impusă în Taiwan în 1949, când China a devenit stat comunist, iar guvernul Republicii Chineze s-a retras pe insulă?

a. 1987.

b. 1977.

c. 1967.

14 Cine a luat, în 1994, Nobelul pentru Pace, alături de Iţhak Rabin şi Şimon Peres?

a. Ariel Şaron.

b. Mahmud Abbas.

c. Yasser Arafat.

15 Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc în anul 1986, în luna...

a. Aprilie.

b. Mai.

c. Iunie.

16 Înainte de introducerea monedei euro, ce ţară avea guldenul ca monedă naţională?

a. Luxemburg.

b. Belgia.

c. Olanda.

17 Râul Olt trece prin oraşul...

a. Sfântu Gheorghe.

b. Piteşti.

c. Caracal.

18 Ruinele Mausoleului din Halicarnas, una dintre cele şapte minuni ale lumii antice, se găsesc pe teritoriul...

a. Greciei.

b. Turciei.

c. Irakului.

19 Steaua de mare face parte din ordinul Echinodermata, clasa taxonomică...

a. Crinoidea.

b. Asteroidea.

c. Echinoidea.

20 Cum s-a numit nava spaţială care s-a prăbuşit, în 1986, având la bord singurul civil acceptat vreodată de către NASA, selectat în urma unei campanii naţionale?

a. Challenger.

b. Columbia.

c. Discovery.

21 Ce predomină în tablourile pictoriţei mexicane Frida Kahlo?

a. Peisajele.

b. Autoportretele.

c. Interioarele.

22 Eric Clapton a fost membru al formaţiei...

a. The Animals.

b. The Byrds.

c. The Yardbirds.

23 Haka este un dans tradiţional din...

a. Africa de Sud.

b. Australia.

c. Noua Zeelandă.

24 Din ce imperiu colonial a făcut parte Rwanda?

a. Belgian.

b. Olandez.

c. Portughez.

25 În ce an a avut loc cel mai mare incendiu de vegetaţie din California, iscat de neglijenţa unui vânător care a aprins o rachetă de semnalizare?

a. 1983.

b. 1993.

c. 2003.

26 Ce măsoară scara Scoville?

a. Iuţeala condimentelor.

b. Anxietatea.

c. Durerea.

27 Ce teritoriu american a anexat Japonia imediat după ce a avut loc atacul de la Pearl Harbour, în 1941?

a. Samoa Americană.

b. Guam.

c. Costa Rica.

Răspunsurile corecte:

1. c. -38,5 grade Celsius.

2. c. Cary Grant.

3. a. Rio de Janeiro.

4. a. Un designer auto.

5. b. Cuptorul cu microunde.

6. a. Teste nucleare realizate de SUA.

7. c. Jim Jones.

8. b. Amoniacul.

9. b. 1942.

10. a. În India.

11. b. Tom Waits.

12. c. Profetic.

13. a. 1987.

14. c. Yasser Arafat.

15. a. Aprilie.

16. c. Olanda.

17. a. Sfântu Gheorghe.

18. b. Turciei.

19. b. Asteroidea.

20. a. Challenger.

21. b. Autoportretele.

22. c. The Yardbirds.

23. c. Noua Zeelandă.

24. a. Belgian.

25. c. 2003.

26. a. Iuţeala condimentelor.

27. b. Guam.