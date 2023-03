Prințul Harry și Gabor Maté se întâlnesc pe 4 martie în evenimentul global livestream

Editura Penguin Random House a anunțat că Prințul Harry și Gabor Maté se întâlnesc pe 4 martie în eveniment global livestream

Ducele și Medicul se întâlnesc pentru prima dată la nivel global

Duce de Sussex, autorul bestsellerului #1 la nivel mondial, REZERVĂ și medicul Gabor Maté, speaker renumit și autorul al bestsellerului Mitul normalității. Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, se întâlnesc pe 4 martie într-o conversație , despre pierdere și importanța vindecării personale. În urma conversației, va avea loc un Q&A cu Prințul Harry și Dr. Maté.

Acest eveniment va include o introducere din partea CEO-ului Barnes & Noble/Waterstone, James Daunt. Participanții se pot înscrie prin Eventbrite pentru a cumpăra un bilet, unde li se va solicita să trimită o întrebare care ar putea fi apoi selectată pentru a i se răspunde în direct. Cei care au achiziționat bilet, vor putea accesa evenimentul prin Vimeo. Link-ul și parola pentru a accesa platforma vor fi trimise de către Evenbrite pe e-mail în ziua evenimentului.

Informații despre bilete, prețuri și mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite pe: www.PrinceHarryMemoir.com. Evenimentul este organizat de Random House, Barnes & Noble, Waterstones și Indigo Books & Music.

REZERVĂ, volumul de memorii al prințului Harry, duce de Sussex, a fost publicat internațional pe 10 ianuarie 2023 în 16 limbi. Cititorii pot plasa comenzi pe nemira.ro și în librăriile partenere, iar cartea este disponibilă pe audiotribe.ro în format audiobook (în lectura actorului Alexandru Unguru) și ebook.

„O carte revelatoare, necruțătoare și excelent scrisă.” Time

„Un memoir captivant, bestseller internațional.” The New Yorker

„O mărturie impresionantă despre viața într-o colivie de aur.” The Atlantic

REZERVĂ îi poartă pe cititori înapoi în timp, amintindu-le una dintre cele mai impresionante imagini din secolul trecut: doi băieți, doi prinți care merg în urma sicriului mamei lor, în timp ce întreaga lume îi urmărește cuprinsă de tristețe – și de teamă. După ce Diana, prințesa de Wales, a fost condusă pe ultimul drum, miliarde de oameni s-au întrebat ce era în mintea și în sufletul lor – și cum avea să fie viața lor mai departe.

Această carte spune povestea a ceea ce a urmat pentru Harry și despre care poți afla cum a reușit editura Nemira să aducă această carte în România din ediția Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu, invitată fiin Ana Nicolau, CEO Nemira.

PRINȚUL HARRY, duce de Sussex, este soț, tată, filantrop, veteran militar, promotor al bunăstării mentale și activist de mediu. Locuiește în Santa Barbara, California, împreună cu familia și trei câini.

Gabor Maté, MD este un vorbitor renumit și autor de bestsellere, Dr. Gabor Maté este foarte apreciat datorită experienței sale vaste în subiecte precum: traumă, dependență, stres și dezvoltarea copilului. Printre cele mai cunoscute cărți publicate, se numără: bestsellerul New York Times Mitul normalității. Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, premiatul Pe tărâmul fantomelor înfometate, Când corpul spune nu: Costul stresului ascuns și Minți împrăștiate. Originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție și a fost coautor al cărții Hold On to Your Kids: Why Parents Need to Matter More than Peers. Cărțile sale au fost publicate la nivel internațional în peste treizeci de limbi. Pentru lucrările și scrierile sale medicale inovatoare, Dr. Gabor Maté a primit Ordinul Canadei, cea mai înaltă distincție civilă a țării sale.

Despre cartea lui Gabor Maté, Mitul normalității află toate detaliile relevante din ediția Adevărul Live realizată de Antoaneta Banu, cu Diana Vasile, psiholog și psihoterapeut.