“La Chilia-n port”, doina deținuților anticomuniști este relansată de Mike Godoroja și Marius Mihalache

Colaborarea dintre Mike Godoroja și Marius Mihalache continuă cu proiectul “La Chilia-n port”. Doina de pușcărie este actualizată pe ritmuri de blues și acoduri de țambal. Iată cum arată videoclipul

“La Chilia-n port”, un cântec protest, o realizare fără precedent

Povestea proiectului a început de pe net, acolo unde Mike Godoroja l-a descoperit pe Puiu Spiru și piesa compusă de el, “La Chilia-n port”.

“Piesa La Chila în Port este un demers care a început printr-o descoperire online și care mi-a provocat o curiozitate, fără margini. Este un cântec protest. Te provoacă, te implică și te face complice. Este o doină de pușcărie, este un blues în același timp. Este o realizare fără precednt. ” spune Mike Godoroja.

”La Chila în Port” a devenit cântecul de rezistență al deținuților anticomuniști, compus de Puiu Spiru. Pe numele său adevărat, Traian Spiru a fost descendentul unei familii înstărite de greci din Tulcea, acolo unde s-a și născut.

În 1947, comuniștii i-au trecut la chiaburi, așa că familia Spiru a fost trimisă în lagărele de muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Traian Puiu a fost un cântăreț pasionat chiar din copilărie, dar nu a putut să își urmeze chemarea, fiind dat afară de la Conservator și trimis la reeducare, pe șantierul de la Bicaz, tot un fel de lagăr pentru deținuții anticomuniștii.

În 1948, acolo a creat Puiu Spiru cântecul de jale, care inițial s-a numit ”La Dobrogea”, care devenea mai târziu ”La Chila-n port”. Din versurile originale s-a mai păstrat doar foarte puțin, dar cei doi muzicieni Mike Godoroja și Marius Mihalache au plecat în Deltă pe urmele lui Spiru. Aș au putut înțelge creația lui, acolo prinzând contur proiectul de azi prin care readuc în actualitate o piesă de o mare sensibilitate care poartă în ea toată durerea celor care au trecut prin cea mai cumplită perioadă din istoria României: lagărele de muncă și exterminare înființate de bolșevici și comuniști pentru a elimina definitiv elita politică, economică și culturală a României.

”Puiu Spiru nu a fost un erou. A fost un om care a suferit o tragedie îngrozitoare la viața lui și alături de ceilalți deportați, deținuți politic, el a tânjit după libertate. Dorul lui de casă a fost covârșitor. Cred că oamenii și eu la rându-mi, avem nevoie de legende; avem nevoie de semnificații. Avem nevoie de mitologii, nu pentru că ne place să fim mințiți, păcăliți sau amețiți de opiumul irealității ci pentru că efectiv, în fiecare acțiune a noastră poate fi ceva remarcabil . Iar în cazul lui Puiu Spiru remarcabilitatea lui este plasată în viața lui însăși, plină de suferință, din care noi putem înțelege că un om simplu poate să fie mai important decât un mare academician… pur și simplu prin energia suferinței lui, prin tragismul lui existențial . Durerea nu este ceva care să ne lase indiferenți” spune Mike Godoroja.

Puiu Spiru a murit pe 23 august 2005, fiind înmormântat în cimitirul săracilor din Galați, acolo unde a trăit toata viața sa.

→ Imaginea 1/5: Animație grafică AI realizată chiar de Mike Godoroja

După foarte mulți ani, Stefan Iordache face cunoscută piesa în filmul “Cel mai iubit dintre pământeni”

În 1993, regizorul Șerban Marinescu realizează unul dintre filmele de referință din cinematografia română, “Cel mai iubit dintre pamânteni”, bazat pe romanul lui Marin Preda. Rolul lui Victor Petrini, profesor universitar de filozofie, personajul central este interpretat de Ștefan Iordache. În acest film există celebra secvență prin care Ștefan Iordache îi cere lui Ștefan Bănică piesa”La Chila în port”.

Acum, Mike Godoroja și Marius Mihalache oferă o nouă variantă acestei piese, în care se mixează blues-ul, țambalul și toate căutările estetice și experiențele de sunet, într-un scenariu și animație grafică AI realizate chiar de Mike Godoroja.

Mai mult, varianta nouă este una în care cei doi artiști aduc împreună elementele doinei autohtone și cele ale culturii nord americane. Mike Godoroja spune că s-a ajuns aici, pornind tot de la un film, dar de data acesta unul american. "Marea hoinareala"/"Oh Brother Where Art Thou?" regizat și produs de Joel Coen, cu George Clooney, John Goodman și John Turturro, în rolurile principale.

”Acolo era o piesă care se intitula “I’m a man of a constant sorrow”, într-o traducere așa, lejeră : ‘Sunt un om al tristeții permanente !” . În momentul în care am pătruns mai atent textul lui Puiu Spiru am realizat corespundențe formidabile între mesajul piesei de country “I’m a man of a constant sorrow” și “La Chilia-n port”… am realizat că este foarte posibil să pot să fac un mariaj între cele două culturi: cea din care provin eu și în care pot înțelege ușor mesajul lui Puiu Spiru, al doinei lui de pușcărie și cea a culturii nord americane, de unde înțelegerea mea este îngrădită de spațiul meu geocultural. Dar educația mea însușită de decenii îmi permite să o pot cuprinde totuși și în felul acesta. I-am dat un telefon lui Marius devenind amândoi interesați de acest experiment ” povestește Mike Godoroja.

”La Chila în Port” este acum disponibilă pe You Tube.

”Păi, bate-un vânt rece din baltă, la Chilia-n port

Păi, bate-un vânt rece din baltă, la Chilia-n port mă

Să vezi stuful cum se înalță, să-l mai tai nu pot mă

Păi să vezi stuful cum se înalță, să-l mai tai nu pot mă

La Chilia, la tătaru, ah, ce dureros, mă

Bate Maromeț cu paru', ah, ce dureros, mă.....”