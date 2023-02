Dacia a început să aibă mașini pe stoc. Cât costă un Spring disponibil cu livrare rapidă

Persoanele care își doresc un vehicul electric Dacia Spring nu mai sunt nevoite să aștepte luni bune pentru a intra în posesia acestuia. Pentru prima dată de la lansarea modelului, acesta este pe stoc, disponibil cu livrare rapidă.

Doritorii pot astfel cumpăra pe loc varianta Comfort Plus cu motorizare de 33kW la prețuri cuprinse între 20.900 euro cu TVA inclusă (10.450 de euro prin programul Rabla Plus) fără nicio dotare suplimentară, 21.100 euro cu TVA inclusă (10.550 de euro prin programul Rabla Plus) cu o dotare opțională sau 21.550 euro cu TVA inclusă (10.775 de euro prin programul Rabla Plus) cu două dotări opționale. Cel mai probabil este vorba de mașini comandate, dar care nu au mai fost recepționate de clienți.

Într-o situație asemănătoare se află și cei care își doresc un Sandero Stepway Comfort. Au la dispoziție modele cu motorizare ECO-G 100 (benzină și GPL) sau TCe 90 (exclusiv benzină) care au până la 3 dotări opționale. Prețurile cu TVA inclusă pleacă de la 15.050 euro și ajung la 15.809 euro.

Crește tichetul Rabla Clasic

În acest context trebuie spus că prima de casare în programul Rabla Clasic va crește cu 15% în 2023. Astfel, luând în calcul o primă de casare care anul trecut a fost de 6.000 de lei, o creștere cu 15% înseamnă un plus de 900 de lei. „Am început pregătirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla Local. În cadrul programului Rabla Clasic, care oferă acel bonus pentru casarea mașinilor vechi și posibilitatea de cumpărare de mașini cu motorizare clasică noi, avem bugetul pentru a asigura o creștere cu 15% a primei de casare. Avem bugetul pentru a oferi acest sprijin majorat în 2023. În același timp, creștem bugetul pentru mașinile electrice”, a declarat cu ceva timp în urmă ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Reamintim că prin programul Rabla Clasic 2022 s-a acordat un tichet (primă de casare) în valoare de 6.000 de lei pentru o mașină cu o vechime mai mare sau egală cu 6 ani, înmatriculată în România, care este casată, cu scopul achiziționării unei mașini noi mai puțin poluante. Pentru achiziția unui autoturism nou s-au putut pot folosi două tichete Rabla, cu mențiunea că prima de casare pentru două autovehicule a fost plafonată la 9.000 de lei.