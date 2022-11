Van Gaal, surprins de camere, în timpul antrenamentului: „Hai la hotel, să ne-o tragem”. Cui i-a făcut propunerea

Selecționerul Olandei, Louis van Gaal (71 de ani), a stârnit hohote de râs după ce a fost surprins de camerele TV făcându-i o propunere soției lui, Truus, de a mearge în camera de hotel pentru o partidă de sex.

Marți, la sesiunea de antrenament a ”Portocalei mecanice”, după debutul cu victorie de la CM Qatar 2022, 2-0 cu Senegal, Louis Van Gaal a fost vizita de soția lui, Truus (68 de ani), cu care este căsătorit din 2008. În timp ce elevii săi se antrenau, antrenorul a venit la marginea terenului, de unde soția lui îl urmărea. În ciuda audienței, Van Gaal i-a spus acesteia: „Poți veni la hotel, dar numai în camera mea, să ne-o tragem”. Când a sesizat că este filmat, a zâmbit larg, apoi a revenit la antrenament.

Van Gaal este la al doilea mariaj, după cel cu Fernanda Obbes, care i-a fost soție între 1973 și 1994.

A scăpat de cancer la prostată

Louis Van Gaal a anunțat în luna aprilie a acestui an că a suferit de cancer la prostată. Reputatul antrenor a învins boala, ceea ce i-a permis să fie la cârma naționalei olandeze la turneul final din acest an. „În 90% dintre cazuri, cancerul la prostată nu te omoară. Celelalte boli de care suferi o fac. Am avut o formă agresivă, m-au iradiat de 25 de ori”, a dezvăluit Van Gaal în aprilie.

Van Gaal este recunoscut pentru declarațiile spumoase oferite de-a lungul timpului, scrie gsp.ro. Înainte de debutul Țărilor de Jos la acest Campionat Mondial, povestise cum „Draga mea Truus mi-a adus trei perechi noi de chiloți. Au fost primele lucruri pe care le-am băgat în bagajul pentru Qatar. Port chiloți portocalii în fiecare zi, nu doar când lucrez la națională”.

Aflată în Grupa A, Olanda are meci vineri, 25 noiembrie, cu Ecuador, vineri, 25 noiembrie. În orima partidă, ”Portocala” s-a impus cu 2-0 contra Senegalului.