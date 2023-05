Un jurnalist dă de pământ cu Simona Halep: „Nu găsești roxadustat în papanași! E foarte posibil să se mai fi dopat”

Dacă mulți oameni o susțin pe Simona Halep și chiar au lansat o petiție în acest sens, jurnalistul Andrei Nourescu nu crede în inocența sportivei românce.

Ziaristul, care a fost managerul de comunicare al altei jucătoare de tenis, Gabriela Ruse, s-a arătat indignat că toată lumea o apără pe Simona Halep, în timp ce sportivi precum Lucian Bute sau Loredana Toma au fost puși la zid de opinia publică: „Știi ce nu înțeleg și îmi pare rău? Nu înțeleg de ce într-un caz de dopaj cum e al Simonei Halep, toată lumea o apără până în pânzele albe și nu concepe nici măcar 1% ca totuși să se fi dopat, deși analizele asta spun!

În schimb, la un Lucian Bute sau la Loredana Toma… N-am auzit pe nimeni să o apere pe Loredana Toma așa! De ce? Sau pe Lucian Bute! Și să sară: ‘Nu, domne, cum să fie posibil așa ceva?’. Toată lumea e convinsă că Simona n-ar face așa ceva. Dar Lucian Bute de ce ar face, de exemplu?

Adică de ce despre un sportiv poți considera că e în stare de așa ceva, despre altul nu? Mi se pare o punere așa prea sus pe un piedestal, fără a avea ceva concret, știi? Eu sunt un om foarte pragmatic și oricât de dragă mi-ar fi Simona Halep, fără să nu-i recunosc performanțele uriașe la care a ajuns, până una-alta, eșantionul ei de urină asta spune, că organismul ei conținea roxadustat!

Care substanță, oricât ar încerca alții să ne spună fel și fel de povești, nu se găsește nici în cafea, nici în mușchi de vită, nici în papanași! Nici nu ți-o putea turna cineva ca un praf. Este o substanță din cea mai gravă categorie de dopaj. Se ia pe cale injectabilă, nu ajunge întâmplător în organism. Aaa, ok, că ai luat alte substanțe care conțineau aia, le-ai luat” a spus Andrei Nourescu la podcastul Geaninei Iacob.

Să își asume greșeala

El a criticat-o pe Halep pentru faptul că nu își asumă răspunderea pentru testul anti-doping pozitiv și încearcă să scape de acuzații invocând contaminarea: „Și asta cu faptul că poți să invoci că n-ai știut ce conține… Ok, am luat niște substanțe pentru efort. Bun, n-am știut că ele conțin ce conțin. Și așa vrei să scapi? Păi atunci oricare sportiv prins dopat ar putea să spună: ‘Păi n-am știut! Am luat ceva ce n-am știut’. Și scapă toți atunci.

Pe motiv că n-au știut. Mi s-ar părea un precedent, de asta cred eu că nu va scăpa. Indiferent că a știut sau n-a știut. Presupunând că n-a știut că ce a luat conținea niște substanțe interzise, pe care le-a luat și nu te absolvă. Asta este, trebuie să plătești! Oricare sportiv care va fi prins dopat de acum înainte poate zice ca și Simona: ‘Păi n-am știut că am luat alea! Pe mine de ce să mă suspendați?’. Și atunci n-ar mai fi nimeni suspendat. S-ar termina cu dopajul”, a adăugat Andrei Nourescu.

E convins că Simona s-a mai dopat

Întrebat dacă Simona Halep s-ar mai fi putut dopa înainte de testul pozitiv de la US Open fără să fie prinsă, Nourescu a răspuns răspicat: „Este foarte posibil! Pentru că această categorie de substanță dispare din organism la un anumit timp! Poate fi o lună, două, trei. Așa cum sunt specialiști anti-doping care îi vânează pe cei care se dopează, la fel sunt alți specialiști care sunt cu un pas în față, mai avansați, care la asta se pricep.

Să inventeze doping și să-l facă cât mai performant pentru a nu fi depistat. Și atunci spun sportivului respectiv: ‘Ia acest stanozolol, pentru că în a șasea zi el dispare din organismul tău’. Și atunci el știe că în perioada aia nu poate fi controlat, dispare până la competiție și își calculează”.

Orice sportiv ar putea să scape

Jurnalistul a explicat cum sunt prinși cei care se dopează: „Este foarte posibil ca mulți sportivi să facă așa, dar organismul te mai păcălește și poate să nu metabolizeze substanța interzisă atât de bine încât să dispară. Adică te poți enerva, te poți îndrăgosti, poți iubi, te poți certa. Orice schimbare a organismului, adrenalină, ciclu, boală, nervi, răceală, îți dă peste cap organismul. Și atunci în loc să elimine un produs dopant în 18 zile așa cum știe specialistul, îl elimină cu o săptămână mai târziu.

E, dacă ți-au făcut atunci controlul, pac, te-au prins, asta este! Repet, nu mă refer acum la Simona Halep. În clipa de față ea e suspendată provizoriu pentru dopaj, până va veni un verdict definitiv. Dar nu știu cum poate să stea în picioare explicația asta, că nu am știut ce am luat. Atunci de ce n-ar spune oricare sportiv că n-a știut și să scape. Atunci nu mai poți prinde niciodată pe cineva. De asta nu cred că va ține explicația asta.

Cei cu bani scapă mai repede de acuzații

Depinde și de avocați, câți bani dai. Că știi cum e, într-un fel se apără Loredana Toma, care a trecut și ea printr-un caz de dopaj și care este o sportivă care nu a câștigat mult din sport și nu își permite o echipă de cinci avocați și specialiști. Și în alt fel se apără Simona Halep, care a câștigat 40 de milioane de euro și care își poate permite cea mai scumpă casă de avocatură, experți și echipe de anchetă.

Evident că are mai multe șanse de a fi apărată cum trebuie și de a-și apăra cauza și eventual chiar dovedi nevinovăția dacă chiar investești milioane în această apărare. Aici poate face diferența, deși Ben Johnson, Maria Sharapova, crezi că nu aveau cei mai buni avocați? Dar au fost depistați pozitiv și au primit suspendare. N-au scăpat! Sharapova! Deci nu depinde totul doar de cum ești apărată”, a încheiat Andrei Nourescu.