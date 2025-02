Șumudică a emis un comunicat pe care Rapid nu-l susține. A fost lăsat singur antrenorul?

Supărat că a fost luat la bulgări în Giulești la meciul de fotbal Rapid - FC Botoșani 1-0, din etapa a 27-a din Superligă, antrenorul Marius Ninel Șumudică, 53 de ani, a revenit astăzi cu comunicatul promis aseară.

Când și-a vărsat năduful, Șumudică a promis că, după o noapte de gândire, va anunța ce va face în viitor. Părea decis să plece de la Rapid, echipă pe care a dus-o la un pas de calificarea în play-off.

Astăzi, după o așteptare de o jumătate de zi, a venit comunicatul. Firesc ar fi fost ca punctul de vedere al tehnicianului să apară și pe canalele oficiale de comunicare ale giuleștenilor (site și sau contul de Facebook). Acesta lucru nu s-a întâmplat, alimentând stare de tensiune.

În fapt, „Șumi” a emis un comunicat în nume propriu în care se răfuiește cu suporterii care l-au atacat folosind o platformă cu care în trecut a colaborat, fanatik.ro.

Luat la bulgări, simte că totul se dărâmă!

Iată mesajul antrenorului:

„Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul.

Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!

Și toate acestea după ce ni s-au întâmplat atâtea, dat totuși suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc. Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge.

Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!

Deși nu-mi face plăcere, dar trebuie s-o spun, îi cunosc pe cei care au făcut aceste inepții. Știu cine sunt, ce facțiune sunt. Pe cel care a aruncat l-am văzut clar, știu cine e. Când m-am uitat spre el, avea bulgării pregătiți pe balustradă și și-a tras cagula pe față când a aruncat...

De patru ori a încercat și abia ultima oară a reușit... Repet, mi-e teamă că simt cum se distruge încet, încet, bulgăr cu bulgăr ceea ce am început să clădim! În foarte scurt timp, o zi sau două, după ce revine în țară domnul Șucu, voi avea o discuție cu dânsul și cu ceilalți oameni din conducere. Este normal și necesar să se întâmple acest lucru!”.

Diverse surse susțin că Șumudică își plânge intenționat singur de milă, cerând astfel de la conducere compasiune și mai multă încredere, iar alte informații arată că își forțează plecarea de la Rapid, având pe masă oferte din lumea arabă.