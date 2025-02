Simona Halep e conștientă că nu mai poate reveni. „Mă gândesc des la retragere. Genunchiul meu nu se mai reface”

Simona Halep este vedeta turneului de 250 de puncte WTA Transylvania Open, undfe a primit un wildcard și unde va evolua atât la simplu, cât și la dublu. Jucătoarea de 33 de ani, aflată pe locul 868 mondial, a plecat astăzi spre Cluj-Napoca și a vorbit pe larg, pe aeroport, despre problemele cu care se confruntă.

„Bineînţeles că mă gândesc la retragere şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face. Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis.

Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri. Genunchiul îmi dă în continuare bătăi de cap pentru că e o ruptură de cartilaj şi nu e uşor de gestionat.

Simona Halep nu știe cât poate forța

În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri este foarte greu să joc la un nivel înalt. E foarte greu să ajung ce am fost, a fost o perioadă foarte lungă de pauză și accidentarea de la genunchi este grea acum”, a spus Simona Halep, citată de gsp.ro.

Fostul număr 1 mondial a declarat că abia așteaptă să joace din nou în fața românilor, după chinul prin care a trecut în ultimii doi ani, din cauza cazului de dopaj. ”Mi-a fost dor un pic. E o deplasare specială, pentru că la Cluj e mereu o atmosferă foarte frumoasă şi sunt primită cu multă căldură. Abia aştept să ajung.

Bântuită și de o răceală

Corpul meu nu e chiar aşa în formă, dar am încercat să mă antrenez cât se poate de mult. M-a luat şi o răceală, că aşa se întâmplă mereu. Dar sunt destul de încrezătoare şi vreau doar să mă bucur de ce o să fie la Cluj. Nu ştiu ce va fi acest turneu. Sunt multe în capul meu, sunt multe gânduri, dar vreau să mă concentrez pe săptămâna aceasta şi după voi vedea.

Chiar mă gândeam, parcă merg la Fed Cup, suntem vreo 7 românce. Atmosfera cred că o să fie plăcută, e un turneu acasă. Am jucat bine în trecut, joc şi la dublu cu Ana Bogdan şi sper să fie o atmosferă cât mai frumoasă. Nu cred că am mai jucat împreună, doar ne-am antrenat”, a încheiat Simona Halep.

În perioada 3-9 februarie se va desfășura cea de-a 5-a ediții a Transylvania Open, la startul căreia se vor alinia pe tabloul principal șase jucătoare din România: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Alte 7 conaționale încep astăzi calificările.