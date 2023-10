România, țara fotbaliștilor figuranți: Imagini ridicole la FCSB – Voluntari, spre amuzamentul celor din studio FOTO

Se spune, periodic, că fotbalul românesc a decăzut și din cauza educației precare. Pe vremuri, jucătorii de la noi aveau, pe lângă calitate și un bagaj tehnic consistent, și ambiție, seriozitate, dar și etica muncii. Vorbim despre niște calități esențiale pentru marea performanță. De altfel, există o vorbă: munca „bate“ talentul, atunci când talentul nu „muncește“ suficient de mult.

Din păcate, astfel d vorbe nu prea au ajuns la jucătorii români din noua generație. Care se mulțumesc cu foarte puțin – un contract la FCSB e Everestul ambițiilor fotbalistice pentru mulți! – și „împrumută“ gesturile unor mari jucători, dar nu și profesionalismul lor. Un exemplu, în acest sens, s-a văzut, duminică, la meciul FCSB – Voluntari, scor 0-0.

În minutul 40, Florinel Coman, accidentat, a fost înlocuit de Octavian Popescu (20 de ani). Adică, de marea speranță a roș-albaștrilor care, de mult timp, bate pasul pe loc – a regresat, de fapt! – și, de aceea, a și ajuns rezervă la FCSB. Deși e într-o beznă fotbalistică de mult timp, Tavi Popescu a avut grijă să-și taie jambierele în zona gambelor! Pentru că a văzut gesturi similare la niște fotbaliști cunoscuți din Occident. De pildă, englezul Jack Grealish (Manchester City) își lasă jambierele jos, cu gambele la vedere.

Problema e că, în cazul lui Greliash vorbim despre un fotbalist care evoluează în Premier League, la cel mai înalt nivel. Și care, ca să fim corecți până la capăt, are și niște gambe mari, lucrate la sala de forță. Picioarele lui Tavi Popescu, în schimb, au fost descrise cel mai bine de Basarab Panduru, aflat în studioul Orange Sport: „niște scobitori“. Apoi, spre amuzamentul celor aflați în studio, a urmat dialogul de mai jos.

*Nicolae Dică: Ce am remarcat... Uitaţi-vă la fotbaliştii noştri, în România, cu jambierele tăiate. Am văzut foarte mulţi... În loc să ne uităm la fotbaliştii de afara, să vedem ce fac ăia, sa învăţăm de la ei. Eu nu am văzut afară juăatori să facă aşa ceva (n.r. – cu jambiere tăiate pe spate).

*Basarab Panduru: Au gambe mari, Tavi Popescu are gambe mari de tot. Dacă îşi taie Grealish jambierele, înţelegi, dar tu, când ai scobiturile alea, ce să iasă? Ce strânge jambiera aia de îţi trebuie gaura aia? (n.r. râde).

*Silviu Tudor Samuilă: E o modă la noi în România! Se iau unii după alţi, ce te miră?