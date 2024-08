România, mobilizare generală în căutarea bronzului pierdut: Nadia Comăneci a oferit ultimele detalii

Pentru România, prima săptămână a Jocurilor Olimpice de la Paris a adus o „recoltă“ impresionantă de medalii, 7 la număr. Din păcate, săptămâna aceasta a fost marcată de un „furt“ incalificabil, după finala concursului la sol.

Mărirea notei americancei Jordan Chiles (23 de ani), în contul unei contestații, și penalizarea Sabrinei Voinea pentru o greșeală invizibilă au trimis-o pe Chiles pe ultima treaptă a podiumului. Din acel moment, Ana Maria Bărbosu (18 ani) și Sabrina Voinea (17 ani), clasate pe 4, respectiv 5, au trăit o veritabilă traumă! De reamintit că, până la mărirea notei americancei, Bărbosu a ocupat locul 3 în ierarhia finală, preț de câteva secunde.

Dacă în privința exercițiului efectuat de Bărbosu și evaluarea arbitrilor nu sunt probleme, în schimb, pe zi ce trece devine tot mai clar că Voinea a fost furată. Chiar nu sunt nevoie de ghilimele aici, când vedem și proba video, furinzată de Nadia Comăneci (62 de ani) pe contul ei de X. Legenda vie a gimnasticii mondiale a subliniat că piciorul Sabrinei n-a ieșit de pe covor, în niciun moment, așa cum pretind cei care au dat notele în timpul finalei.

În susținerea acestei idei, gimnasta de 17 ani a venit cu o serie de acuzații grave, la Antena 3 CNN: „Am reușit toate liniile acrobatice, n-am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut. Au văzut altceva și m-au depunctat cu 0,1, doar că nu știu pe ce. Ele au spus că am ieșit din covor, dar eu n-am ieșit. Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era făcută în ziua finalei! Acea poză, probabil, a fost de la finala pe echipe sau din prima zi de concurs, la calificări, dar în niciun caz din ziua finalei. Am stat și am analizat tot solul și eu, și mama (n.r. – Camelia Voinea, fostă mare gimnastă și antrenoarea Sabrinei), și toți ceilalți. Și nimeni n-a văzut că eu am ieșit din covor“.

Nadia, presiune la federația internațională

Deși imediat după finală a încercat să stea departe de scandal, oferind doar explicația arbitrilor după discuția avută cu ei, între timp, Nadia Comăneci a devenit cea mai vehementă susținătoare a Sabrinei Voinea. Pentru simplul motiv că a avut timp să analizeze imaginile și să se convingă de faptul că s-a petrecut o mare nedreptate în cazul gimnastei noastre.

„Eu am alergat, am întrebat, am fost la şefa arbitrilor, am spus că vreau să văd fotografia cu călcâiul afară, dar n-am văzut nimic deocamdată. Nu s-au făcut valuri pentru a arăta cu degetul către cineva, ci pentru că trebuie să se facă dreptate. Cred că e pentru prima oară când se cere revizuirea unui exerciţiu după terminarea concursului de gimnastică. Trebuie să se întâmple în timpul concursului, nu după. Noroc că am primit acel video, unde se vede clar că n-a fost ieşire afară. Și preşedintele FIG (n.r. – Federația Internațională de Gimnastică) a primit acest video, încearcă să facă această revizuire a solului“, a spus Nadia, aflată la Paris, pentru Agerpres.

„Trebuie să lăsăm toate steagurile deoparte şi să ne gândim că fetele au muncit foarte mult, indiferent de ţara din care vin. Am vorbit cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, a vorbit şi domnul Covaliu (n.r. – șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român) cu el. Ne-a promis că situația Sabrinei va fi reanalizată. Trebuie să avem un răspuns într-un fel sau altul. În ceea ce o privește pe Ana Bărbosu, ea a avut o umilinţă îngrozitoare (n.r. – s-a bucurat, crezând că a luat bronzul, după care s-a modificat nota americancei), s-a supărat enorm, am vorbit şi cu ea, îmi imaginez prin ce a trecut. Sunt copii. Eu nu cred că e nevoie să existe o astfel de presiune la generaţia de astăzi“, a completat Nadia Comăneci.

De subliniat că, indiferent de ce ar urma în cazul Sabrinei Voinea, Jordan Chiles va rămâne cu bronzul câștigat după finala de luni. Acest detaliu a fost evidențiat și de Nadia Comăneci: „De luat medalia de la cealaltă gimnastă...nu se va întâmpla aşa ceva. După acest caz, probabil că se vor gândi (n.r. – cei de la Federația Internațională) să facă ceva automat la linia de la covor“.

Clasamentul finalei de la sol

1. Rebeca Andrade (Brazilia) 14,166

2. Simone Biles (SUA) 14,133

3. Jordan Chiles (SUA) 13,766

4. Ana Maria Bărbosu (România) 13,700

5. Sabrina Maneca-Voinea (România) 13,700

6. Alice D'Amato (Italia) 13,600

7. Rina Kishi (Japonia) 13,166

8. Yushan Ou (China) 13,000

9. Manila Esposito (Italia) 12,133