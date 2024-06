România, cu fruntea sus spre o „rușine istorică“: de ce n-avem niciun motiv să ne simțim prost

România, deși învinsă de Belgia, rămâne în pole-position să meargă în optimile Euro 2024. De aici, și declarația optimistă a selecționerului Edward Iordănescu (46 de ani) după înfrângerea de la Koln: „Capătul nu e aici, vă asigur“.

Calculele sunt simple. Cu un egal, la Frankfurt, România și Slovacia vor merge împreună în următoarea fază. Dacă va fi egal și în celălalt meci, Belgia – Ucraina, noi chiar vom câștiga grupa E! Caz în care slovacii vor rămâne pe 3, iar ucrainenii vor fi eliminați.

Cu un egal în România – Slovacia și o învingătoare în Belgia – Ucraina, noi vom pica pe 2, iar slovacii vor merge în optimi tot de pe locul 3.

În fine, singurul scenariu care ne-ar trimite acasă, în mod cert, ar fi următorul: România să piardă cu Slovacia, iar Ucraina să ia punct sau puncte cu Belgia. În acest caz, tricolorii vor fi eliminați printr-o clasare pe locul 4 în grupă. Pentru că vor fi depășiți la punctaj de Slovacia și de Ucraina. Și, la egalitate de puncte cu Belgia (dacă va pierde cu Ucraina), vor fi depășiți de rezultatul meciului direct cu această națională, 0-2.

„Rușinea de la Gijón“, istorică

Firește, deja se vorbește despre un egal strategic în meciul România – Slovacia de la Frankfurt. La Prima Sport, Basarab Panduru a și spus că, un asemenea deznodământ, ne va trimite în istoria neagră a fotbalului: „Vor urma discuții, dacă facem egal cu Slovacia. Ce să ne asumăm? O să vorbească toată lumea şi peste 40 de ani despre meciul ăsta, dacă va fi egal“.

Și fostul internațional are dreptate! Pentru că istoria fotbalului e plină de astfel de „blaturi“. Iată cele mai mediatizate exemple:

*„Rușinea de la Gijón“ – La Mondialul din 1982, Germania și Austria au „dat-o la pace“, înaintea ultimului meci din grupă. O victorie a nemților, la un gol sau două diferență, ar fi trimis ambele naționale în următoarea fază. Iar Germania a dat un gol repede, în minutul 10, după care nu s-a mai jucat nimic! Nemții au învins cu 1-0, însă partida a fost atât de revoltătoare, încât comentatorul postului german ARD, Eberhard Stanjek, a refuzat să relateze ce se întâmpla pe teren. Iar colegul său austriac, Robert Seeger, i-a îndemnat pe telespectatori să-și închidă televizoarele! Până și suporterii prezenți în tribune au huiduit copios. Victima aranjamentului a fost naționala Algeriei, eliminată. Africanii au protestat oficial după acest „blat“, dar FIFA a stabilit că nu s-a întâmplat nimic în afara regulamentului. Chiar și așa, la acel meci, găzduit de arena „El Molinón“, se referă și acum ca la „Rușinea de la Gijón“.

*„Blatul nordic“ a indignat Italia – La Euro 2004, s-a jucat un meci scandalos în ultima etapă din faza grupelor. Concret, la Porto, Danemarca și Suedia aveau nevoie de un 2-2, ca să meargă împreună în sferturi, trimițând Italia acasă. Și cele două naționale nordice au făcut un „blat“: 2-2 după golul lui Olof Jonson pentru suedezi, în minutul 89. Italia, deși a bătut Bulgaria cu 2-1, a fost eliminată și a strigat „hoții“ degeaba. De remarcat, totuși, că cele două naționale „blatiste“ au fost eliminate în următoarea fază. Suedia a fost trimisă acasă de Țările de Jos, după executarea loviturilor de departajare. Danemarca a fost zdrobită de Cehia, scor 3-0.

*Și-au dorit mai mult înfrângerea – La o competiție mai mică, Tiger Cup 1998, Indonezia și-a dorit mai mult înfrângerea! Ca să nu întâlnească gazda Vietnam în semifinale. Drept urmare, indonezienii și-au dat un autogol, ca să piardă cu Thailanda, scor 2-3.

Slovacia, victimă sigură de pe locul 3

Remiza ar califica România și Slovacia în optimile Euro 2024, însă acesta ar cam fi un rezultat dezavantajos pentru Škriniar și colegii săi. Fiindcă din postura de echipă calificată de pe locul 3 în grupa E, Slovacia ar întâlni Spania sau Anglia în următoarea rundă. România, în schimb, ar avea următoarele variante:

*Dacă am câștiga grupa E, am avea misiunea cea mai ușoară în optimi. Fiindcă am da de o națională venită de pe locul 3 după faza grupelor. În acest moment, variantele ar fi Austria, Slovenia, Albania, Cehia sau Scoția.

*Dacă am termina pe locul 2 în grupa E, atunci vom avea o partidă infernală. Cu ocupanta locului 2 din grupa D. Adică, Franța sau Țările de Jos. Cel mai probabil însă, Țările de Jos. Pentru că, în ultima rundă, Franța va întâlni deja eliminata Polonia și sunt șanse mari să-și adjudece locul 1 în grupa D. Iar Țările de Jos au meci cu Austria. Aici, în cazul unei surprize, austriecii pot trece pe locul 2. Și ar întâlni România – dacă ne vom clasa pe 2 – în optimi.

*Dacă am încheia grupa pe locul 3, atunci ne așteaptă, din nou, un meci foarte dificil. Cu Spania sau Anglia.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina 1-2 (Dusseldorf)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA 2-0 (Koln)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)