România a atins perfecțiunea după foarte mulți ani: Când am pornit ultima dată cu maximum de puncte într-o campanie

Istoricul campaniilor precedente ne spune că, atunci când pornește cu dreptul în calificări, România își îmbunătățește radical șansele de a ajunge la turneul final.

Așa s-a întâmplat și la ultima noastră calificare, la Euro 2016. Atunci, am luat 7 puncte din 9, după primele trei partide, cu Victor Pițurcă pe bancă: am bătut Grecia în deplasare (1-0), am remizat cu Ungaria acasă (1-1) și am învins Finlanda pe terenul ei (2-0). Apoi, chiar dacă Piți a plecat la arabi, Anghel Iordănescu a finalizat campania respectivă cu succes, ducând România la Campionatul European.

Ca să vedem însă, când a pornit naționala cu două victorii în preliminarii, trebuie să ne întoarcem în 2012. Atunci, în calificările pentru Mondialul din 2014, România a bătut Estonia în deplasare (2-0) și apoi Andorra acasă (4-0), în decurs de patru zile. Din păcate, acest start perfect nu ne-a ajutat. Pentru că am încheiat grupa pe locul 2, la nouă puncte de Olanda. Și am mers la barajul de calificare, cu Grecia, pe care l-am pierdut cu 2-4, la general (3-1 în deplasare și 1-1 acasă).

Preliminarii Euro 2024, grupa I, marți

România – Belarus 2-1

Elveția – Israel 3-0

Kosovo – Andorra 1-1

Clasament

1. Elveția 2 2 0 0 8-0 6

2. România 2 2 0 0 4-1 6

3. Kosovo 2 0 2 0 2-2 2

4. Andorra 2 0 1 1 1-3 1

5. Israel 2 0 1 1 1-4 1

6. Belarus 2 0 0 2 1-7 0

Primele două clasate vor obține calificarea la Euro 2024.

Programul meciurilor rămase în grupa I

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)