Reacția dură a agentului lui Albu, după ce jucătorul său a fost exclus din lotul Rapidului. „Ceilalți au băut lăptic”

Andrei Borza (18 ani) și Alexandru Albu (30 de ani) au ales să petreacă într-un club din Iași după pierdut de Rapid, 1-3 cu Poli Iași. Cei doi titulari au fost excluși din lot pe o perioadă nedeterminată din lot și amendați de clubul vișiniu.

Mihai Stan, agentul lui Alex Albu, a luat foc când a auzit decizia conducerii giuleștenilor. ”Fotbalistul Alexandru Albu se afla în programul liber după un meci al echipei sale, 1-3 cu Politehnica Iași (n.r. șefii grupării susțin că abia duminică seara s-a încheiat cantonamentul). Tinerii, după cum se știe, se distrează. Nu a fost sub influența băuturilor alcoolice, nu s-a încăierat cu nimeni, n-a adus prejudicii de imagine clubului.

Albu neagă că a fost în club

Într-adevăr, rezultatul doare, dar fotbaliștii vin după zile de concentrare și presiune. Să nu credem că toți colegii erau în pijamale, au băut lăptic și au tras perdeaua să se facă întuneric, să nu-i trezească lumina dimineață. Să fim serioși și să acceptăm asta”, a scris agentul, pe contul personal de Facebook.

Chiar dacă agentul și filmările confirmă că Alexandru Albu a fost în club imediat după meciul cu Poli Iași, jucătorul continuă să nege. "Acum am aterizat (n.r. de la Iași) și am primit (n.r. imaginile cu el și Borza în club), nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău”, susține rapidistul.