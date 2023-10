Răzvan Lucescu a intrat în istoria fotbalului grec. Jucătorii i-au făcut cadou o victorie de senzație

Răzvan Lucescu are două motive de sărbătoare. A devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri pe banca tehnică a lui PAOK Salonic și a obținut o victorie de senzație contra lui Aberdeen, scor 3-2, în runda cu numărul 3 a grupei G de Conference League.

Lucescu devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri din întreaga istorie de 97 de ani a lui formației elene. A 214-a partidă pe banca celor de la PAOK Salonic a fost una nebună. Formația lui Răzvan Lucescu a fost condusă în repriza a doua după reușitele lui Miovski și Polvara din minutele 50 și 58, dar a reușit să revină prin Despodov, în minutul 73, și prin Vierinha, în minutul 84. Schwab a dat lovitura în minutul 90+6, din lovitură de la 11 metri.

Urmează duelul cu AEK Atena

”A fost un joc pe care trebuia să-l câștigăm fără îndoială. Am avut faze și în prima repriză, am controlat tempo-ul. În a doua repriză lucrurile au luat-o razna timp de zece minute. Am continuat să credem și am reușit. Totul este dificil, toți trebuie să fim puternici pentru toate cele 90 de minute. Trebuie să învățăm din aceste situații.

Fiecare joc este dificil și are o perioadă de dificultate, trebuie să fim concentrați 90 de minute. Trebuie să învățăm și să credem până la capăt. Ne uităm cu siguranță la meciul cu AEK. Avem un meci greu, toată lumea ar trebui să fie încrezătoare și pregătită”, a spus Răzvan Lucescu, la finalul meciului cu Aberdeen, potrivit sport24.gr.

PAOK este lider cu victorii pe linie în grupa G, urmată de Eintracht, cu 6 puncte. Aberdeen și HFK au câte un punct, remiza din disputa directă.