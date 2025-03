Rapid, cocoșată de amenzi. Năzbâtiile suporterilor au costat scump conducerea

Clubul de fotbal FC Rapid București a fost sancționat, astăzi, de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal cu o penalitate sportivă de 11.250 de lei pentru incidentele provocate de suporterii săi la meciul din deplasare cu FC Hermannstadt, din etapa a 30-a a Superligii.

„AFC Hermannstadt vs. FC Rapid 1923 - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AFC Hermannstadt cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se menționează în soluția comisiei publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Atât FC Rapid cât și FC Hermannstadt au fost încadrate de Comisia de Disciplină la articolele care prevăd sancțiuni pentru introducerea, aprinderea și aruncarea de către fani a materialelor explozive, incendiare și fumigene pe stadion.

Tot miercuri, clubul Petrolul Ploiești a primit o penalitate sportivă de 7.500 lei, iar Sepsi OSK Sf. Gheorghe de 5.000 de lei în urma partidei directe din ultima etapă a sezonului regulat.

Jucătorul Andrei Borza (FC Rapid), eliminat în partida cu FCSB din prima etapă a play-off-ului, a fost suspendat o etapă și a primit o penalitate sportivă de 740 lei.

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, susține că amenzile sunt justificate, în condițiile în care clubul este recidivist. Rapid a primit amenzi totale în valoare de 500.000 de euro în acest sezon, din cauza incidentelor provocate de suporteri.