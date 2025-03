Rapid a transferat handbaliste nordice și își anunță intențiile pentru titlu

Clubul Sportiv Rapid București anunță alte transferuri noi la echipa de handbal feminin. Trei noi jucătoare bine cotate, din România și din străinătate, s-au alăturat echipei.

„Ne dori să aducem forțe noi la echipa de handbal a Clubului Sportiv Rapid. Avem ambiții și obiective mărețe, gândim strategii și soluții pentru a obține cele mai bune rezultate. Sunt sigur că vom întări echipa cu noile jucătoare. De asemenea, suntem cu ochii pe talentele de la Academia Rapid, pe care le vom promova cu fiecare ocazie”, a declarat Vlad Andronescu, președintele Clubului Sportiv Rapid.

Djazz Chambertin (27 de ani, inter stânga) este jucătoarea care a fost transferată de la Metz Handball din Franța, la Clubul Sportiv Rapid, începând cu următorul sezon competițional.

„Am început să joc handbal în orașul natal, la școala Chambery. În ultimii doi ani, am jucat pentru echipa Metz Handball. De asemenea, am făcut parte din echipa națională de handbal feminin a Franței. Transferul la Rapid este un pas extrem de important în cariera mea. Abia aștept să ajung la București! Ne vedem în curând”, a declarat Djazz Chambertin.

Line Ellertsen (26 de ani, inter dreapta), o altă handbalistă norvegiană, care a jucat pentru Storhamar HE, vine la Rapid, din vară. Ea a reprezentat și Norvegia la Campionatul Mondial de handbal pentru tineret feminin din 2016, clasându-se pe locul 4 și la Campionatul European de handbal feminin Under 17 din 2015, clasându-se pe locul 11.

Line ajută cu viteza

În Norvegia a jucat pentru echipe precum Glassverket, Sola, și Storhamar. De asemenea, a jucat, pentru trei sezoane consecutive, în liga daneză, la echipa Aarhus United.

„Rapid este o echipă cu un potențial enorm și consider că putem face performanțe remarcabile împreună. Cred că e cea mai bună decizie pentru mine, în acest moment al carierei mele. Sper să ajut echipa cu viteza și determinarea mea”, a declarat Line Ellertsen.

Maria Kanaval (28 de ani, inter stângă) este o noua achiziție a Clubului Sportiv Rapid. Originară din Belarus, ea a evoluat pentru clubul HC Dunărea Brăila și echipa națională a Belarusului.

„Urmează un nou capitol profesional pentru mine, cel puțin la fel de interesant. Mă bucur să mă alătur, din vară, Clubului Sportiv Rapid. Sper să câștigăm multe trofee și să avem cele cât mai multe victorii”, a declarat Maria Kanaval.