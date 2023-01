Promovăm sălbăticia ca sport în România: Fascinație pentru doi oameni care s-au desfigurat VIDEO

România se poate „mândri“ în 2023 cu Gala RXF Slap. Adică, un eveniment în care niște oameni cu puțină minte, dar cu forță în mâini și-au dat palme până s-au desfigurat pentru premiul cel mare, 5.000 de euro. Acest spectacol jenant a fost ultramediatizat în țară, iar acum, zilnic, apar știri despre cei care s-au desfigurat, în cadrul evenimentului, pe motiv că lumea citește așa ceva.

Astăzi, Digi Sport a furnizat imagini cu Alexandru Gorczyca (25 de ani), cel care în marea finală l-a distrus pe Sorin Comșa (24 de ani), dar, ulterior, a renunțat la luptă și a pierdut suma de 5.000 de euro. Potrivit Digi Sport, Gorczyca a postat acum un clip foarte urmărit prin care și-a explicat decizia.

„Așa arăt eu după competiția de slap, nu vreau să știu cum arată colegul. Am renunțat pentru că mi-era milă, nu că nu mai puteam. Am o umflătură, îmi va trece. Respectul meu pentru el, a dus bine, un bun încasator, lovește destul de tare. Sper să înțelegeți de ce am renunțat, nu vreau să am pe nimeni pe conștiință“, a spus finalistul de 25 de ani.

Explicația oferită de Gorczyca pentru abandonul său din finală l-a revoltat însă pe ambasadorul acestui eveniment, în care sălbăticia e promovată pe post de sport, Sandu Lungu: „Băiatul ăla, și el tare, tot respectul, trebuia să-și asume. El zice că i-a fost milă. I-ai dat 12-13 palme, așa milă ți-a fost? De ce nu ai renunțat de la început? El (n.r.- Comșa) era tumefiat după prima luptă. După o palmă-două, trebuia să-i ridici mâna frumos și erai băiat. Ce milă? Eram lângă tine, erai terminat, îți picura transpirația“.