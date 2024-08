Povestea unui campion olimpic. Andrei Cornea, medaliat cu aur la canotaj, a lucrat la gater până la 16 ani

În spatele succesului sportivilor la Jocurile Olimpice se află mii de ore de muncă, de sacrificii și de durere. Să luăm, de exemplu, povestea campionului olimpic Andrei Cornea, cel care alături de Marian Enache a adus cea mai surprinzătoare victorie a delegației noastre, la dublu vâsle.

Născut în urmă cu 25 de ani în Broșteni (Suceava), acesta a lucrat la gater împreună cu tatăl său, până să fie îndrumat pe calea sportului. La 16 ani, părintele său nu a mai suportat să-l vadă cu mâinile pline de așchii de lemn și l-a dat la sport: ”Andrei a lucrat cu mine la gater de tăiat lemne, trăgeam la circular cu dânsul. Nu avea nici mănuși. Palmele îi erau pline de așchii.

Mama lui Andrei Cornea a fost handbalistă

Și când am văzut asta am zis: «Ce fac eu cu copilul ăsta? ». Nu a fost ținut în palme, a muncit de mic. Nu îl luam eu la muncă, el voia să vină cu mine. Noi aveam posibilități pentru el. Din acel moment, am zis că trebuie să aibă alt viitor: «Am muncit eu destul, n-are rost să mai țin copilul să mai muncească din greu lângă mine»”, a spus pentru Fanatik părintele lui Andrei Cornea.

Deși mama lui a fost handbalistă, Andrei Cornea a fost direcționat către canotaj. Tatăl povestește: ”Sora mea a luat legătura cu domnul Vasile Avrămia, antrenor de canotaj din Fălticeni. Apoi am vorbit și eu cu dânsul. În vacanța de vară din 2015, pe când Andrei se afla la bunici în satul Ruși, domnul Avrămia a venit să-l vadă. Copilul juca fotbal pe islaz. L-am întrebat doar «Vrei să mergi la canotaj?» și el a zis «Merg!»”.

Chin pentru o masă de 55 de lei pe zi

Au urmat măsurătorile antropometrice impuse de Federația de canotaj pentru selecție (înălțime, înălțime întins, anvergură, greutate). Andrei nu îndeplinea 100% parametrii pentru a beneficia de masă zilnică din partea Federației. ”Anvergura brațelor era cu vreo doi centimetri mai mică decât prevedeau normele de selecție ale Federației. I-a zis: «Las că te lungesc eu!». Exact așa s-a exprimat”, povestește Mugurel Cornea modul în care fiul său și-a câștigat dreptul de a primi mâncare de 55 de lei pe zi.

În 10 luni, tânărul tăietor de lemne devenea campion balcanic la juniori la canotaj. Iar 9 ani mai târziu, campion olimpic. Nu mai are așchii în mâini, dar palmele sale sunt acum brăzdate de bășici și bătături.

Cu câți bani sunt recompensate medaliile românilor de COSR

Aur: 140.000 de euro

Argint: 100.000 de euro

Bronz: 60.000 de euro

* medaliații vor primi și câte o mașină de 50.000 din partea lui Ion Țiriac, dar și diferite sume de bani de la cluburile de care aparțin.