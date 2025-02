Performanța europeană a FCSB-ului a născut invidii. „Nu auziți că eu sunt ofticos? Am închis televizoarele”

Mihai Rotaru, patronul Craiovei, a declarat că s-a întâlnit cu Dan Șucu, omologul lui de la Rapid, pe aeroport, și au vorbit despre performanța reușită de rivala FCSB, care la mijlocul săptămânii trecute s-a calificat în „optimile” Europa League, după 4-1 la general cu PAOK.

Imediat după tragerea la sorți, unde FCSB a picat cu Lyon, Gigi Becali a declarat că a vorbit cu Dan Șucu, care l-a sunat pentru a-l felicita, acesta spunând ironic că se enervează chiar să îl contacteze atât de des și să îl laude pentru performanțele obținute.

„Nu am citit absolut nimic”

La polul opus, Mihai Rotaru a recunoscut că nu a vrut să îl sune pe Becali, simțind o oarecare invidie. „Nu i-am dat niciun mesaj lui Gigi Becali ca să-l felicit pentru parcursul FCSB-ului în UEFA Europa League. M-am întâlnit în aeroport cu domnul Șucu, sâmbătă, și a zis «Ce facem cu Gigi?». Eu am răspuns «Ce să facem? Ciocul mic și să nu mai vorbim, pentru că nu avem ce să facem! Ne uităm și asta este!»”, a declarat Rotaru, citat de fanatik.ro.

„Nu i-am dat mesaj lui Gigi! Nu auziți că eu sunt ofticos? Am închis televizoarele, nu am citit presa, nu am citit nimic! Am dat skip peste toate știrile sportive despre FCSB. Nu am citit absolut nimic și nu o să fac asta! Este o performanță extraordinară, dar noi ne dorim ca și noi să facem o performanță asemănătoare. Înțeleg că domnul Șucu i-a dat mesaj lui Gigi Becali, dar eu nu am făcut acest lucru”, mai zis Mihai Rotaru

Borcea a spart televizorul în 1986

Cristi Borcea, fost oficial la Dinamo, a recunoscut în dese rânduri că nu i-a căzut bine succesul Stelei de la Sevilla. „De o bună perioadă de timp, sunt foarte apropiat de Cristi Borcea, am devenit prieteni buni şi îmi povestea ce a făcut în noaptea când am câştigat noi Cupa Campionilor. A stat, a stat, deci vă imaginaţi, prelungiri, penalty… şi când a văzut că am câştigat, a luat o sticlă şi a dat cu ea în televizor, a spart televizorul. El e dinamovist dinamovist”, a povestit fostul selecționer Victor Piţurcă.