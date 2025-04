Nadia Comăneci, singura româncă acceptată la Premiile Laureus 2025. Matthew Goode: „Este cel mai mare spectacol din sport”

Ceremonia de decernare a Premiilor Laureus, cele care recompensează excelența în sport, va avea loc luni, 21, la Madrid, cu multe vedete din lumea sportului prezente și concurând pentru prestigioasa recunoaștere mondială. Din juriu va face parte și Nadia Comăneci.

Laureus World Sports Awards sunt socotite Premiile Oscar ale sportului și sunt programate să aibă loc la Madrid, la Palacio de Cibeles, luni, 21 aprilie. Iar odată cu așteptarea, crește și numărul de campioni ai sportului care și-au confirmat participarea.

De la Simone Biles, Rebeca Andrade, Aryna Sabalenka la Novak Djokovic, Mondo Duplantis și Carlos Alcaraz, lista campionilor așteptați în capitala Spaniei pentru Premiile Laureus este lungă.

Ceremonia de premiere va fi găzduită de actorul Matthew Goode, un star al cinematografiei britanice care a jucat, printre altele, în „Downton Abbey”, „Watchmen” și „The Imitation Game”. Matthew Goode îi înlocuiește pe Morgan Freeman, Hugh Grant și pe Andy Garcia ca gazdă a Premiilor Laureus in ultimii ani.

„Cei mai buni sportivi ai lumii vor veni la Madrid pentru cea de-a 25-a aniversare a premiilor Laureus World Sports, dar nu cred că vreunul va fi mai încântat decât mine să participe la cel mai mare spectacol din sport. Sportivii pe care îi vom sărbători nu au nevoie de un scenariu. Vedetele emisiunii noastre și-au scris deja poveștile în 2024", a spus Matthew Goode.

Iată numele în detaliu ale campionilor, trecuți și prezenți, așteptați la Madrid pentru premiile Laureus World Sports Awards.

Atletism: Mondo Duplantis, Nawal El Moutawakel, Tegla Loroupe, Edwin Moses, Letsile Tebogo. Baschet: Rudy Fernandez. Cricket: Steve Waugh. Ciclism: Chris Hoy.

Fotbal: Kosovare Asllani, Cafu, Fabio Capello, Fernando Carro, Iker Casillas, Luis de la Fuente, Luis Figo, Ruud Gullit, Robin Le Normand, Rafael Louzán.

Gimnastica artistică: Rebeca Andrade, Simone Biles, Nadia Comăneci, Li Xiaopeng. Hochei: Luciana Aymar

Caiac: Saúl Craviotto. Motorsport: Zak Brown, Emerson Fittipaldi.

Tir cu arcul paralimpic: Matt Stutzman.

Atletism paralimpic: Tanni Grey-Thompson. Badminton paralimpic: Qu Zimo.

Scrimă paralimpică: Bebe Vio.

Înot paralimpic: Daniel Dias, Teresa Perales, Jiang Yuyan.

Canotaj: Steve Redgrave.

Rugby: Sean Fitzpatrick (Președintele Academiei Laureus), Bryan Habana, Hugo Porta.

Schi: Eileen Gu, Maria Hőfl-Riesch.

Squash: Nicol David. Surfing: Kelly Slater. Înot: Ariarne Titmus. Tenis: Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Mansour Bahrami, Boris Becker, Belinda Bencic, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza, Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas. Windsurfing: Robby Naish

Lista candidaților

Premiul Laureus World Sportsman of the Year:

Carlos Alcaraz (Spania), tenis;

Mondo Duplantis (Suedia), atletism;

Léon Marchand (Franța), înot;

Tadej Pogačar (Slovenia), ciclism;

Max Verstappen (Olanda), curse cu motor;

Premiul Laureus World Sportswoman of the Year: Simone Biles (SUA), gimnastică artistică; Aitana Bonmatí (Spania), fotbal; Sifan Hassan (Olanda), atletism; Faith Kipyegon (Kenia), atletism; Sydney McLaughlin-Levrone (SUA), atletism; Aryna Sabalenka (Belarus), tenis. Premiul Laureus World Team of the Year: Echipa feminină FC Barcelona (Spania), Fotbal; Boston Celtics (SUA), baschet; McLaren Formula 1 (Marea Britanie), curse cu motor; Real Madrid (Spania), fotbal; echipa națională de fotbal masculină a Spaniei; Echipa națională de baschet masculin a SUA.

Premiul Laureus World Breakthrough of the Year: Julien Alfred (Sf. Lucia), Atletism; Bayer 04 Leverkusen (Germania), fotbal; Summer McIntosh (Canada), înot; Letsile Tebogo (Botswana), atletism; Victor Wembanyama (Franţa), baschet; Lamine Yamal (Spania), fotbal

Premiul Laureus World Comeback of the Year: Rebeca Andrade (Brazilia) gimnastică artistică; Caeleb Dressel (SUA), înot; Lara Gut-Behrami (Elveția), schi alpin; Marc Márquez (Spania), motociclism; Rishabh Pant (India), cricket; Ariarne Titmus (Australia), înot. Premiul Laureus World Action Sportsman of the Year: Yuto Horigome (Japonia), skateboarding; Chloe Kim (SUA), snowboarding; Caroline Marks (SUA), surfing; Aleksandra Miroslaw (Polonia), catarare in viteza; Tom Pidcock (Marea Britanie), mountain bike; Arisa Trew (Australia), skateboard.

Premiul Laureus pentru sportivul mondial al anului cu dizabilități: Catherine Debrunner (Elveția), paralimpică; Teresa Perales (Spania), înot paralimpic; Tokito Oda (Japonia), tenis în scaun cu rotile; Matt Stutzman (SUA), tir cu arcul paralimpic; Jiang Yuyan (China), înot paralimpic; Qu Zimo (China), badminton în scaun cu rotile.