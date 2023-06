Nadal, Federer sau Djokovici? Cristian Tudor Popescu a ales cel mai mare jucător din istorie

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a tranșat disputa în ceea ce privește titlul neoficial de „GOAT”, pentru care se bat Novak Djokovici, Rafael Nadal și Roger Federer. Iată pe cine vede CTP drept cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile.

După triumful lui Djokovici de la Roland Garros, al 23-lea de Mare Șlem din palmaresul lui Nole, dezbaterea despre GOAT a luat amploare pe întregul mapamond. Cristian Tudor Popescu, o voce avizată în România în materie de tenis, și-a spus părerea, pentru gsp.ro.

„Depinde de criteriile după care îl declarăm pe un jucător sau pe o jucătoare cel mai mare din toate timpurile. Depinde ce criterii intră în discuție. Dacă este vorba despre criteriul turneelor - și aici mi se pare cât se poate de incorect acest criteriu al Grand Slam-urilor...! - Faptul că Djokovici a câștigat 23, că a câștigat Nadal 22 și Federer a luat 20... Este nedrept! Este incorect să clasifici jucătorii doar după Grand Slam-uri.

Există clasamente serioase, computerizate, care se fac după un punctaj, în funcție de diversele etape în care jucătorii au ajuns în turnee, inclusiv în Grand Slam-uri. De pildă, Andy Murray are trei Grand Slam-uri (n.r. două Wimbledon și US Open). Dar în afară de acele trei Grand Slam-uri, mai are vreo cinci finale doar la Australian Open. Are în total 10 finale și trei câștigate.

Acestea pur și simplu nu le socotești? Nu le iei în discuție? Cum să faci așa ceva? De asemenea, semifinalele, sferturile de finală, turneele Masters de 1000 de puncte, apoi Turneul Campionilor”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

”Evident, Nadal a fost cel mai bun jucător pe zgură în perioada lui, la fel cum a fost și la Roland Garros. Dar Federer a avut la Roland Garros nu mai puțin de patru finale pe care le-a pierdut la Nadal. În acea perioadă, Federer era al doilea cel mai bun jucător al lumii pe zgură, după Nadal. Al doilea, fără discuție, dar acest lucru nu trebuie luat în considerare?”, s-a întrebat CTP.

Cristian Tudor Popescu se ghidează după un clasament neoficial actualizat periodic pe site-ul Ultimate Tennis Statistics. Respectiva ierarhie contabilizează mai mulți indici din dreptul fiecărui jucător - număr de Grand Slam-uri, de Masters-uri, Turnee ale Campionilor, medalii olimpice, total titluri, săptămâni ca #1, procentaj de victorii în carieră. La final, pentru fiecare jucător apare câte un punctaj total denumit „GOATPoint”.

Top 5 în ierarhia Ultimate Tennis Statistics

NUME NUMĂR DE PUNCTE

1. Novak Djokovic 1045

2. Roger Federer 927

3. Rafael Nadal 887

4. Jimmy Connors 616

5. Ivan Lendl 605

Novak Djokovici, pe locul 1!

„Este cât se poate de corect să se dea un punctaj în funcție de toate aceste realizări. De asemenea, să se ia în considerare perioada pe care jucătorul o petrece în fruntea clasamentului mondial. (...) Există în momentul de față un clasament actualizat ultima oară pe 19 iunie, un clasament cu punctaj, care, într-adevăr, îl pune pe primul loc pe Djokovici. Pe locul 2 e Federer și pe locul 3 e Rafael Nadal, iar Jimmy Connors apare pe locul 4.

Contează criteriul pe care-l luăm în discuție și criteriul cel mai corect mi se pare acesta al punctajului general și nu al Grand Slam-urilor. Pe acest criteriu, primii trei jucători, în această ordine, sunt Djokovici, Federer și Nadal. În acest moment!”, spune Cristian Tudor Popescu, care spune că această ierarhie se mai poate modifica anul viitor, când Rafel Nadal va reveni pe teren.

Dacă în ceea ce privește GOAT, CTP se ghidează după statistici, el a făcut și portretul fiecărui jucător din punct de vedere personal.

„Dacă s-ar face, de pildă, criteriul publicului, dacă întrebați pur și simplu acest lucru, acolo veți obține cu marjă mare numele lui Roger Federer. Dacă vorbim și de criteriul frumuseții jocului, cel al acurateții în lovituri - criteriul estetic îmbinat, firește, și cu cel al valorii și al eficienței, este vorba despre Roger Federer”, e sigur Cristian Tudor Popescu.

„Dacă luăm în considerare doar criteriul psihic, Rafael Nadal este, după părerea mea, cel mai mare jucător din toate timpurile, fără discuție! Este jucătorul cu cel mai puternic psihic pe care l-am văzut vreodată, suprauman, un jucător care a jucat toate mingile... Atenție, toate mingile! Nu toate game-urile, nu toate seturile!

Rafa Nadal, cel mai bun psihic

Toate punctele din cariera lui le-a jucat la intensitate maximă! Eu nu l-am văzut niciodată pe Rafael Nadal să fie defocusat, să fie cu brațele lăsate pe lângă corp, să fie nemotivat în timpul jocului! Capacitatea lui de a-și contracta mușchiul cerebral, de a-și strânge creierul tot timpul și de a fi prezent 100% în joc depășește orice închipuire, depășește orice alt jucător. După acest criteriu, Nadal este cel mai bun!”.

Novak Djokovici e văzut pe primul loc de CTP la echilibru de-a lungul carierei: „Dacă vorbim de criteriul fizic, atunci cel mai puternic, mai elastic și mai rezilient jucător din toate timpurile este Djokovici. Nu a existat până acum un jucător care să aibă un asemenea corp cum are Djokovici, un corp capabil de a face ceea ce poate să facă acest jucător cu corpul său”.