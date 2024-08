Mircea Lucescu a anunțat stranierii pentru meciurile cu Kosovo și Lituania. Surprizele pe care mizează noul selecționer

Mircea Lucescu a anunțat prin intermediul FRF lista preliminară a stranierilor României pentru partidele cu Kosovo (6 septembrie, ora 21.45) și Lituania (9 septembrie, ora 21.45) din Liga Națiunilor.

Legendarul tehnician, aflat la prima acțiune ca selecționer, după o pauză de 38 ani, a convocat doi jucători care au o singură selecție la prima reprezentativă, Virgil Ghiță, de la Cracovia (Polonia), și Daniel Paraschiv, de la Oviedo (Spania), care are și un gol la națională, într-un amical cu Moldova.

În lot nu se regăsește Florin Niță, cel mai bun om al României la Euro 2024, din cauza faptului că acesta nu are un angajament în acest moment, după despărțirea de Gaziantep. Încă nu se știe ce gânduri are Mircea Lucescu în privința sa. Lotul final urmează a fi format dintr-o parte a stranierilor prezenți pe lista de mai sus plus jucătorii convicați din campionatul intern.

Lista preliminară a stranierilor pentru partidele din Liga Națiunilor

PORTAR: Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid, Spania)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano, Spania), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham, Anglia), Adrian RUS (Pisa, Italia), Ionuț NEDELCEARU (Palermo, italia), Andrei BURCĂ (Baniyas, Emiratele Arabe Unite), Virgil GHIȚĂ (Cracovia, Polonia)

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep, Turcia), Marius MARIN (Pisa, Italia), Alexandru CICÂLDĂU (Galatasaray, Turcia), Răzvan MARIN (Cagliari, Italia), Nicolae STANCIU (Damac, Arabia Saudită), Dennis MAN (Parma, Italia), Valentin MIHĂILĂ (Parma, Italia), Ianis HAGI (Glasgow Rangers, Scoția), Florinel COMAN (Al Gharafa, Qatar)

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor, Turcia), George PUȘCAȘ (Bodrumspor, Turcia), Daniel PARASCHIV (Oviedo, Spania).