Mihai Stoica îi dă peste nas lui Gigi Becali. Răspuns pentru declarațiile „exotice” ale patronului

După eliminarea suferită în fața danezilor de la Nordsjaealland, Gigi Becali a ieșit public și a criticat strategia aleasă de antrenorii Charalambous și Pintilii.

„Nordsjaelland a fost o echipă bună. Noi mizam pe noroc. Hai să spun care e opinia mea. Nu vreau să se interpreteze, dar asta e concluzia mea. Eu cred că aici e chestie de antrenorat. Și îi spun lui MM «Bă, nu există un jucător care să ridice mingea». El zice că «Domnule, la antrenamente fac, dar la meci...». Adică Olaru are emoții? Trebuie repetiție. Echipa asta (n.r. - Nordsjaelland) nu e una de talent. Noi avem talent.

Și dacă nu poți, repeți până poți. Eu am cerut 30 de minute de antrenament în plus. MM Stoica a zis «Nu, domnule, că nu poate...». Și Pintilii a zis «Băi nea Gigi, eu plec atunci! Nu se poate. Atât e antrenamentul». De ce nu a zis «Da, nea Gigi, facem». De ce, mă? De ce să pleci?”, a comentat Gigi Becali după înfrângerea FCSB din Conference League.

Durata antrenamentelor, mărul discordiei

Patronul vicecampioanei a continuat, referindu-se tot la metodele celor doi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii: ”Eu am făcut cameră hiperbară și am trimis doctorul la specializare. Am dat 300.000 de euro, dar nu a făcut nimeni... Dacă vedeai o echipă care să dribleze, era altceva. Dar eu nu am văzut la ei un jucător care să facă ceva. Unul de talia lui Coman. Dar Coman trebuie să se antreneze”.

Mihai Stoica și-a luat inima în dinți și i-a răspuns patronului, în direct, la TV. S-a legat și de o altă declarație a acestuia: „Să ne aduceți echipe, că nu mai avem cu cine să jucăm. Dar nu danezi, că pe ei îi spulberăm”.

Nu se pune problema ca antrenorii să plece

„Gigi mi-a zis să facem 4 ore antrenament, ce să fac. Avem un preparator care e în contact cu cei mai buni din Europa, deci facem la cel mai înalt nivel. Nu știu dacă Pintilii a vrut să plece, nu am auzit nimic. Nu se antrenează nimeni mult, nu am auzit. Se antrenau pe vremuri mult.

Acum două săptămâni eram buni, ne trebuiau echipe, acum nu mai suntem. Nu s-a pus problema să plece Charalambous și Pintilii, suntem pe primul loc în România și am fost scoși cu erori de arbitraj de o echipă care era favorită, care dă 3 milioane pe un jucător și 800 de mii salariu. Și dintr-o țară care era puțin mai civilizată ca noi. În 2012 eliminam Copenhaga, și nu ne antrenam 4 ore”, a spus MM Stoica la OrangeSport.