L'Étape Romania aduce atmosfera Turului Franței la noi: ediția a 3-a, cu noutăți spectaculoase

Dacă evenimentele de alergare pe șosea s-au tot înmulțit la noi, iar Bucureștiul are, periodic, curse pe diferite distanțe, în schimb, ciclismul rămăsese în urma la acest capitol. Până când L'Étape Romania a apărut, spre bucuria fanilor acestui sport, în 2022.

În acest an, a treia ediție a evenimentului va avea loc pe 1 septembrie. Cu acest prilej, Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG, organizator al L'Étape Romania by Tour de France, a acordat un interviu pentru Adevărul.

Adevărul: Cum au fost primele două ediții L'Étape Romania by Tour de France? Ce ați învățat din organizarea acestora?

Tudor Ștefan Mocuța: Primele două ediții ale L'Étape Romania by Tour de France au fost experiențe cu adevărat remarcabile atât pentru participanți, cât și pentru organizatori. Am reușit să aducem atmosfera iconică a Turului Franței în România, oferind cicliștilor locali și internaționali oportunitatea de a concura într-un eveniment de talie mondială. Am învățat importanța unei planificări meticuloase și a colaborării strânse cu autoritățile locale pentru a asigura siguranța și buna desfășurare a evenimentului. Mai mult, feedback-ul participanților ne-a ajutat să rafinăm logistica și experiența generală, concentrându-ne pe aspecte precum semnalizarea traseului și activitățile post-cursă din Race Village-ul poziționat în Piața Constituției.

Cum se deosebește L'Étape Romania by Tour de France de alte evenimente de ciclism din peisajul local?

L'Étape Romania by Tour de France se distinge prin asocierea sa cu brandul iconic al Turului Franței, aducând un nivel de prestigiu și profesionalism unic. Evenimentul oferă participanților șansa de a trăi o parte din magia celei mai faimoase curse de ciclism din lume, cu trasee complet închise traficului, adaptate atât pentru familii, cicliști începători sau avansați, organizate în Capitala țării noastre. Atmosfera de sărbătoare și activitățile conexe implementate cu ajutorul partenerilor și sponsorilor evenimentului creează o experiență memorabilă pentru toți participanții, rar întâlnită la un eveniment sportiv.

De asemenea, L'Étape Romania by Tour de France dispune de un suport logistic ieșit din comun pentru un concurs de ciclism dedicat amatorilor. Pe scurt, organizarea presupune peste 8 luni de pregătire, mii de ore de muncă în echipă a peste 300 de tehnicieni, specialiști în comunicare și implementare din partea organizatorilor, autorităților, agențiilor partenere și sponsorilor, peste 450 de voluntari, peste 400 de polițiști și jandarmi, peste 100 de autovehicule de securitate și intervenție în ziua cursei, peste 5.000 de garduri de siguranță și multă determinare.

S-a format o comunitate a participanților la L'Étape Romania by Tour de France? Ce feedback aveți de la participanții edițiilor anterioare? Există interacțiune în afara evenimentului?

Da, în jurul L'Étape Romania by Tour de France s-a format o comunitate vibrantă. Participanții apreciază nu numai competiția în sine, ci și oportunitatea de a se conecta cu alți pasionați de ciclism. Feedback-ul edițiilor anterioare a fost în mare parte pozitiv, mulți participanți lăudând organizarea, atmosfera și traseele complet închise traficului. Dincolo de eveniment, există o implicare activă pe platformele de socializare, unde cicliștii își împărtășesc experiențele, fotografiile și se antrenează împreună pentru edițiile viitoare.

L'Étape Romania by Tour de France a ajuns la a treia ediție. Cu ce noutăți vine ediția din acest an? Cum a evoluat evenimentul în acești primi ani?

A treia ediție aduce noutăți interesante, inclusiv o cursă mai relaxată și mai sigură, prin separarea starturilor traseelor de 14km, 42km, 85km, semnalizări suplimentare pe traseu, un pachet de concurs ce include un tricou tehnic de ciclism și mai multe activități după cursă, dedicate atât participanților, cât și susținătorilor acestora. Am evoluat de la o ediție la alta, învățând din experiențele trecute și rafinând fiecare aspect al evenimentului. Ne-am extins parteneriatele și am atras un număr mai mare de susținători ai fenomenului sportiv.

Ce trebuie să știe cineva care participă pentru prima dată la L'Étape Romania by Tour de France?

Cei care participă pentru prima dată ar trebui să aleagă traseul care se potrivește cel mai bine cu abilitățile lor și să aibă în vedere vitezele minime admise. Evident, pregătirea fizică este și ea importantă, iar în acest sens recomandăm ca fiecare participant să își facă un plan adecvat, în egală măsură adaptat formei fizice curente. Echipamentul sportiv (tricou din material tehnic – inclus în pachetul de participate; cască de protecție) și hidratarea corectă sunt esențiale. Nu în ultimul rând, să fie pregătiți pentru o experiență unică și memorabilă, plină de adrenalină și spirit de competiție, dar și de camaraderie între participanți.