La 5 zile de la gafa cu Olanda, Radu Drăgușin a explicat cum a fost păcălit de Gakpo

Radu Drăgușin a făcut un Euro 2024 bun, în care a impresionat prin determinare și prin câteva deposedări de mare efect. Fundașul de fier al naționalei României a avut și scăpări, printre ele fiind și cea în care a greșit la golul 2 al Olandei, în optimile de finală.

Partida s-a rupt în minutul 83, când Olanda conducea cu 1-0, Cody Gakpo a pătruns în careul României și s-a duelat pentru balon cu Drăgușin. Tricolorul a crezut că mingea va ieși în afara terenului, Gakpo a fost pe fază și i-a centrat lui Malen, care a înscris, batavii desprinzându-se decisiv pe tabelă.

Ieri, Radu Drăgușin a explicat cum a interpretat faza respectivă: „Am avut impresia că nu mai ajunge la acea minge (n.r. - Gakpo). Am zis că iese! Din păcate, a ajuns, vorbim de jucători foarte valoroși. Nu trebuie să-i lași să «respire», dar așa s-a terminat acea fază”, a explicat Radu Drăgușin, la DigiSport.

Radu Drăgușin, impresionat de explozia de fericire de la meciul cu Ucraina

Apoi, fundașul lui Tottenham cum s-a văzut Euro 2024 din teren, cum ce fac în prezent, dar și cum vede viitorul său și al naționalei. „Vine o vacanță binemeritată, mă întorc pe 24 iulie la echipă. Am vreo trei săptămâni bune. Am rămas cu momentul încheierii primului meci în care tot stadionul a fost o explozie de fericire. Am făcut acel tur al terenului să-i salutăm pe fanii noștri. Am fost impresionat, m-a marcat acel moment.

Mă antrenez să joc mai mult la Tottenham, să arăt că pot să evoluez la acest nivel. Decizia revine antrenorului, vreau să arăt că merit să joc. Mă consider un fotbalist foarte determinat și care este corect cu fotbalul. Am această zicală «hard work» (n.r. - muncă din greu). Fără muncă talentul este nimic, pe acest lucru mi-am clădit întreaga carieră. Peste 2 ani mă văd la Campionatul Mondial. Asta sper, acesta este obiectivul nostru, sperăm să fim acolo peste 2 ani”, a încheiat Radu Drăgușin.