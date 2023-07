Jigniri în loc de fotbal. MM Stoica și Talpan deschid sezonul cu trimiteri la pușcărie și la psihiatru

FCSB are cale deschisă să fie reprimită în Ghencea după mai bine de 8 ani, pentru derby-ul cu Dinamo, dar oficialii Stelei fac tot posibilul să o oprească.

S-a ajuns astfel ca, în zilele premergătoarea debutului unui nou sezon din Superliga, capul de afiș să fie ținut de scandalul dintre cele două părți. Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a lansat un atac jignitor la adresa lui Florin Talpan, juristului CSA Steaua, ca urmare a unui mesaj al celui din urmă.

Totul a pornit după ce FCSB a primit acceptul de a juca în Ghencea. Florin Talpan a transmis un mesaj pe Facebook, prin care a transmis, printre altele, că Gigi Becali a prejudiciat statul cu 37 de milioane de euro și a încheiat cu „Apărați Armata Română”. MM Stoica a declarat că Talpan are „nevoie de o expertiză medicală”, iar juristul CSA Steaua i-a răspuns cu un mesaj care a făcut trimite la perioada petrecută după gratii de managerul FCSB.

Cărți scrise în penitenciar

”Am înțeles că ai scris în perioada din penitenciar patru cărți, sigur nu juridice, pentru care ți-au fost reduse 120 de zile din pedeapsă. În plus, alte 94 de zile ți-au fost reduse pentru că ai lucrat la atelierul de tâmplărie al Penitenciarului Jilava. Eu zic să te antrenezi în continuare pentru că nu se știe când mai ai nevoie!

Nu în ultimul rând, doar un om needucat, frustrat care nu are argumente jignește! Un om echilibrat și intelectual nu face asta! Concluzionând, te sfătuiesc să iți vezi de viața ta și să te antrenezi în continuare! Nu se știe niciodată. Și nu, nu vă întoarceți acasă, pentru că Ghencea este a noastră!”, a fost mesajul postat pe Facebook al lui Florin Talpan.

Așa cum era de așteptat, Mihai Stoica a replicat, în direct la OrangeSport. „Eu nu am vrut să jignesc sub nicio formă când am zis de expertiza medicală. Când ai nişte probleme, un pas înainte către însănătoşire este conştientizarea. Dacă el nu conştientizează că are nişte probleme, e grav. Are probleme mari de tot. Se comportă ca un om cu probleme.

Cum tolerează armata un astfel de specimen

Eu am făcut armata în 1983-1984. Aveam comandant de pluton un locotenent. Aveam comandat de companie, un locotenent major. Aveam comandant de regiment un căpitan. Comandantul unităţii era maior. Ofiţer superior. După şase luni de armată am fost selectat la garda de onoare pentru că venea generalul, comandantul Armatei a 2-a, generalul Dândăreanu. Abia respiram când vedeam un general. Iar Talpan e colonel şi vrea să devină general. Şi face întâmpinări şi scrie pe Facebook.

Aşa a ajuns Armata Română să tolereze un asemenea specimen? Sunt speriat. A spus numai bazaconii. Nu ştie regulamente. Vorbeşte despre un prejudiciu şi spune că aşa este. Este un prejudiciu istoric. O instanţă supremă trebuie să stabilească un prejudiciu”, a declarat MM Stoica, la Orange Sport.

MM Stoica a încheiat, în aceeași notă: „Cum poate fi lăsat acest specimen să spună atâtea lucruri care n-au legătură cu realitatea? Unde a ajuns ţara asta? Eu nu jignesc. Chiar cred că are nişte probleme. Eu nu îl jignesc”.