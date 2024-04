Hațegan, scuze publice după Dinamo – Poli Iași: explicația unei greșeli monumentale VIDEO

Ovidiu Hațegan a „reușit“ să fie personajul negativ după etapa a 4-a din play-out în care a luat o decizie bulversantă în prima repriză a meciului Dinamo – Poli Iași (1-0). Concret, centralul din Arad l-a iertat de la eliminare pe dinamovistul Josué Homawoo (26 de ani). Acesta a avut o intrare criminală la mijlocașul Luca Mihai (20 de ani). De altfel, situația jucătorului de la Poli Iași rămâne extrem de gravă, după cum Adevărul a arătat aici.

Gafa monumentală a lui Hațegan a declanșat inclusiv o reacție din partea Federației Române de Fotbal. Văzând și amploarea luată de subiect, arădeanul a luat, totuși, o decizie curajoasă, cum rar vedem în arbitrajul nostru. Tot prin intermediul site-ului oficial FRF Hațegan a transmis un scurt mesaj prin care și-a recunoscut eroarea și și-a cerut scuze pentru ea. De obicei, în astfel de momente, arbitrul-gafeur se „ascunde“, optând pentru soluția comodă a tăcerii. Tocmai de aceea, reacția lui Hațegan e de apreciat.

Reacția lui Ovidiu Hațegan de pe site-ul frf.ro

*Am văzut cei doi jucători lovindu-se cap în cap, iar impresia mea a fost că jucătorul lui Dinamo a vrut să joace mingea. Din nefericire, n-am realizat pe moment gravitatea impactului. Apoi, când am revăzut faza, mi-am dat seama că am greșit. Trebuia să arat cartonașul roșu. Îmi pare foarte rău de cele întâmplate și îi doresc jucătorului de la Poli Iași însănătoșire grabnică. Sper din tot sufletul ca situația să nu fie foarte gravă și să fie bine cât mai repede. Sunt foarte afectat de cele întâmplate.

VEZI GREȘEALA COMISĂ DE HAȚEGAN LA DINAMO – POLI IAȘI

Play-out, etapa a 4-a

Vineri

UTA – Hermannstadt 1-3

Sâmbătă

Voluntari – Oțelul Galați 1-1

Universitatea Cluj – Petrolul 1-2

Duminică

Botoșani – FC U Craiova 4-1

Dinamo – Poli Iași 1-0

Clasament

1. Hermannstadt 27p

2. Oțelul 27p

3. UTA 27 de puncte

4. U Cluj 26p

5. Petrolul 25p*

6. Voluntari 21p

7. Dinamo 19p*

8. Poli Iași 18p*

9. Botoșani 17p

10. FCU Craiova 17p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.