Gigi Becali, îmbrăcat în aur. Câți bani primește FCSB de la UEFA pentru calificarea în optimile Europa League

FCSB a trecut de PAOK Salonic, în play-offul Europa League, după 2-1 în deplasare și 2-0 acasă, pe Arena Națională. Calificarea roș-albaștrilor în optimile competiției va fi premiată de UEFA cu 1,75 milioane de euro, iar victoria cu 450.000 de euro, care se adaugă celor 10,77 milioane de euro strânse până în această fază.

Gigi Becali s-a arătat surprins de suma enormă pe care UEFA o va vărsa în conturile clubului său. Inițial, acesta credea că va lua 450.000 de euro, atât cât e recompensată o victorie în Europa League. „Eu nu știam, știam de 450.000, nu știam de două milioane. Apoi, mi-a spus Meme (n.r. Mihai Stoica).

S-a ajuns la o nebunie, ce înseamnă fotbalul ăsta în ziua de azi. Am luat 1,75 milioane (n.r - pentru calificare), plus încă vreo 300.000 (n.r. - premiul pentru victorie e de 450.000 de euro), plus un milion din bilete. 3 milioane de euro după acest meci. Oricât de milionar aș fi, tot sunt bani”, a spus patronul campioanei la DigiSport.

Câștigătoarea Europa League ia 13 milioane de euro

FCSB va juca în optimile de finală ale Europa League cu Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt, tragerea la sorți urmând a avea loc astăzi, de la ora 14.00. Campioana mai poate obține sume enorme de la UEFA dacă îşi continuă parcursul european și după întâlnirea din optimi. Astfel, pentru calificarea în sferturile de finală va mai primi două milioane de euro, pentru un loc în semifinale va primi 4,2 milioane de euro. Finalista va lua 7 milioane de euro, în timp ce câştigătoarea va încasa 13 milioane de euro.