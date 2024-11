Gigi Becali e contra curentului. L-a făcut praf în stil propriu pe Florin Niță, eroul României din meciul cu Kosovo

Freamătul incidentelor de la meciul cu Kosovo au trecut în plan secund prestația stelară a lui Florin Niță din partida cu Kosovo, încheiată deocamdată 0-0 grație portarului de 37 de ani. Intervențiile jucătorului care a evolua și pentru FCSB nu l-au convins pe patronul campioanei, Gigi Becali.

Acesta l-a atacat fără milă pe eroul României din meciul cu Kosovo, susținând că Florin Niță nu a ieșit în evidență cu nimic la acest meci. „Ce a apărat, mă? Ce minge a apărat de era de neapărat? (n.r. a apărat la acel șut de la rădăcina barei din afara careului din minutul 80) Du-te, bă, de aici! Era acolo pe el, putea să o și prindă p-aia, dar a respins-o. Nu a fost unul contra unul, nu a fost ceva să vezi. Eu nu pot să-l numesc erou pe Niță. A apărat ce trebuia să apere”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Florin Niță: Am avut mult de muncă

Chiar dacă Gigi Becali a văzut alt meci sau dacă declarațiile sale au fost făcute în contextul în care Ștefan Târnovanu de la FCSB este rezerva lui Florin Niță, titularul din poarta României a recunoscut că a avut mult de tras în meciul cu Kosovo. ”Noi am vrut să jucăm, sper să fie o decizie favorabil nouă. Mă bucur că am avut de muncă astăzi, nu am avut de mult timp atâtea mingi. Mă bucur că nu am primit gol. Nu știu ce să zic, nu vreau să vorbesc în numele lor, dar nu este ok ce s-a întâmplat.

Am dat dovadă de bărbăție și am vrut să terminăm meciul pe teren. Ne-am încălzit pe teren, sperând că meciul va continua. Din păcate, nu am ce să comentez, nu m-am întâlnit niciodată cu o asemenea situație. Din primul, până în ultimul minut au așteptat o scandare, eu nu am auzit nimic. Nu mă așteptam să iasă”, a declarat Florin Niță, la finalul partidei din Liga Națiunilor.

Becali repetă atacul din vară

Gigi Becali nu e la prima ieșire la adresa titularului naționalei. Și după Euro 2024, finanțatorul FCSB a avut același discurs: „Alții nu avem. Nici portarul, Niță, că cutare, 1-0 golul lui Niță, e direct al lui. Du-te, ba, golul lui Niță, și al doilea gol al lui Niță. Aia a fost a lui scoasă (n.r. cu Slovacia). Aia a fost singură scoasă pe reflexul lui.

Spune lumea ‘Băi, ne-a salvat Niță’. Băi, e portar. Care minge a fost ceva greu? Atât? Că ne-a salvat Niță, că tralala. E bunicel, dar nu că este extraordinar. Primul gol îl apărăm și eu, mă. Să spunem adevărul, ce? Nu zic, dacă era slab, nu îl puneam la națională. Are momente bune, dar vezi? E câte un gol, dar dacă iei la mișto, îneacă tot“.