Gică Popescu știe de ce CFR Cluj trece printr-o perioadă slabă. Dan Petrescu, îngrijorat înainte de Lazio

Campioana ultimilor 5 ani a suferit o nouă înfrângere, 0-2 cu CS Universitatea Craiova, după ce în urma cu o spătămână se inclinase în fața rivalei FCSB. Rezultatele negative vin în contextul în care CFR Cluj are joi meci contra lui Lazio în play-off-ul Conference League.

După a 7-a înfrângere a clujenilor în 25 de etape, Gică Popescu a remarcat marea problemă pe care echipa lui Dan Petrescu o are față de anii trecuți. „CFR Cluj nu are acum constanța în apărare pe care o avea anii trecuți. Toată lumea era surprinsă de pragmatismul echipei. Dar acum nu mai are acel pragmatism şi primeşte uşor gol.

Dar ştiu ce poate CFR Cluj. E o echipă foarte puternică. CFR Cluj va arăta mult mai bine în play-off”, a declarat Gică Popescu la Prima Sport.

Apărarea nu mai e ce a fost

Și Dan Petrescu recunoaște problema, însă nu știe cum să o remedieze, declarându-se îngrijorat de faptul că echipa sa primește prea ușor goluri.

”Știam că micile detalii vor face diferența. Suferim a doua înfrângere la rând, dar am mai trecut prin asta. Era îngrijorător dacă pierdeam cu alte echipe, nu în situația de față. Per total, Craiova a meritat victoria. Sunt puțin dezamăgit de evoluția jucătorilor mei. Înseamnă că și eu am făcut ceva greșit.

Sunt supărat pe ei, cred că pot să dea mai mult. Am avut unele ocazii, Birligea a avut niște ocazii incredibile, dar fundașii lor s-au aruncat în fața mingii. Cel mai mult mă îngrijorează că luăm goluri, nu cu dăm. Va fi greu, am pierdut deja șapte meciuri. E clar că apărarea nu mai e ce a fost, se vede! Sunt îngrijorat că luăm goluri și pierdem foarte multe meciuri, ceea ce, repet, mă îngrijorează foarte mult.

E o perioadă mai grea, clar, dar mai sunt 15 meciuri de jucat. Avem și Europa, avem și Cupa României, trebuie să tratăm fiecare meci la 100%. Toți jucătorii ar trebui să dea mai mult! Nici jucătorii care au intrat nu au făcut-o foarte bine”, a spus Dan Petrescu, la Prima Sport.