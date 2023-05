Gică Hagi, plătit regește pe vremea când juca la Galatasaray: „A câștigat mult și a avut curajul să facă ce a făcut“

Gică Hagi, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Generației de Aur s-a umplut de bani în Turcia. În perioada în care a jucat la Galatasaray a câștigat sume amețitoare. Dezvăluirea a fost făcută de Giovanni Becali.

„Gică, în 5 ani la Galata, a câștigat tot ce a vrut el. Nu se gândea niciodată. D-asta a făcut ce a făcut. A câștigat mult și a avut curajul să facă ce a făcut.

La contractul cu Galatasaray am cerut 500.000 de dolari pe an în plus față de ceea ce agreasem inițial. Ne înțeleseserăm la 3,5 milioane pe an. La clauze, puteam să pun cât voiam eu. La cupe europene, fără număr. Pentru campionat, aveau ei o limită, de 200.000 de dolari, parcă.

I-am pus lui Hagi două milioane de dolari primă de cupă europeană. A câștigat două cupe, a luat 4 milioane. Nu mai spun de prime de joc, de campionate și așa mai departe. Cu banii ăia a deschis academia.

Fără banii de la Galatasaray, Hagi nu avea forța să deschidă academia. Avea 4 milioane pe an era salariul, în total. A luat, în total, peste 30 de milioane de dolari” a spus impresarul în podcastul „Tare de tot”, citat de digisport.ro.

Gheorghe Hagi, în vârstă de 58 de ani, a jucat la Galatasaray între anii 1996-2001, timp în care a adunat 192 de meciuri și 71 de goluri. Pe lângă patru titluri, o Cupă și două Supercupe, "Regele" a cucerit și Cupa UEFA, în 2000.

Material amplu dedicat proiectului realizat de o legendă vie a României

BBC i-a dedicat recent un amplu reportaj legendei fotbalului românesc Gheorghe Hagi, a cărui academie de la Ovidiu a fost vizitată de jurnaliştii britanici, care au rămas impresionaţi de ambiţia fostului căpitan al tricolorilor de a "readuce României gloria de altădată".

"Gheorghe Hagi, care a luminat cursa României către sferturile de finală al Cupei Mondiale din 1994 şi este considerat cel mai bun jucător român al tuturor timpurilor, are misiunea de a transforma norocul" unei naţionale române "care nu s-a mai calificat la o Cupă Mondială din 1998 şi a ajuns la Campionatele Europene doar de două ori din 2000, nereuşind să treacă de faza grupelor în ambele ocazii", scrie BBC.

Britanicii reamintesc momentele în care sute de mii de oameni scandau "Hagi preşedinte", după ce România învingea Columbia şi Argentina în drumul către sferturile de finală ale Mondialul găzduit de Statele Unite în 1994.