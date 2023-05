Gheorghe Hagi: „Viaţa va merge înainte şi după meciul cu FCSB. Până la urmă este un meci de trei puncte“

Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a afirmat, sâmbătă, referitor la partida cu FCSB, că viaţa echipei sale va merge înainte şi după acest meci, considerat finala Superligii, adversara aflându-se la doar un punct distanţă în clasament.

"Viaţa merge înainte şi după acest meci, cu siguranţă. Noi am făcut lucruri extraordinare până acum şi vom continua acest proces de dezvoltare şi vom încerca să devenim un grup european. Vrem să ajungem acolo, e un proces de durată în care să devenim foarte buni, competitivi. Este un moment important, într-adevăr, dar până la urmă este un meci de trei puncte. Întâlnim o echipă foarte bună şi încercăm să fim mai buni ca ei şi atât. Procesul de dezvoltare al clubului nu stă într-un singur meci. Nu stă într-o singură fază, înfrângerea sau succesul în acest meci. Noi trebuie doar să rămânem pe primul loc. Am avut energie şi motivaţie întotdeauna, aşa că noi trebuie să fim doar noi şi nimic altceva, aceasta este mentalitatea. Şi sperăm să prindem o zi bună, să fiu inspirat şi să câştigăm", a declarat Hagi.

El a afirmat că regretă că Denis Alibec nu poate juca în partida de duminică, fiind suspendat, dar şi-a exprimat încrederea în echipa sa: "Toţi băieţii sunt mobilizaţi şi sperăm să obţinem o victorie. Suntem conştienţi că va fi foarte greu, pentru că adversarul îşi doreşte acelaşi lucru şi din aceste două ingrediente cred eu că va ieşi un meci foarte bun. Nu mă interesează ce a fost în spate, ne interesează doar meciul următor. Ne pare rău că Alibec nu este cu noi, dar asta este situaţia, trebuie să ne adaptăm, trebuie să gândeşti la prezent, la ce ai. Sper să fiu inspirat în alegeri".

"Acest proiect a început acum doi ani şi cred eu că în următorii cinci ani trebuie să se consolideze, trebuie să funcţionăm ca o echipă puternică, un club bine organizat, care stă bine din punct de vedere administrativ şi tehnic, să performeze, pentru că trebuie să creştem de la an la an. Cred că până acum am făcut lucruri foarte bune. Dacă vom reuşi să câştigăm meciul de duminică eu cred că vom ajunge să spunem că este un lucru excepţional în această perioadă. Cred că avem un grup uman extraordinar şi de aceea am ajuns să excelăm, să fim foarte buni. În momentul de faţă suntem siguri că vom participa în Europa, ne aşteaptă însă şi un meci foarte important acasă, cu o echipă foarte talentată, tehnică, cu experienţă. Noi trebuie să ne gândim doar la noi, să ne facem jocul nostru, să încercăm să facem mult mai bine ambele faze decât adversarul. Am încredere mare în echipă că vom face acest lucru, pentru că noi acasă am jucat foarte bine Am făcut meciuri foarte bune", a mai spus Gheorghe Hagi.

Farul Constanţa va întâlni formaţia FCSB, duminică, de la ora 21:00, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii. Meciul este considerat "finala campionatului", întrucât între liderul Farul şi FCSB, ocupanta locului doi în clasament, e doar un punct diferenţă. În ultima etapă Farul Constanţa va întâlni CFR Cluj, în deplasare, iar FCSB va juca acasă cu Rapid, pe Arena Naţională.