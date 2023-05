Calvarul lui Alibec, povestit de mama sa: Mesaje șocante primite de golgheterul Farului

Eliminat pentru lovirea adversarului, în meciul cu CS U Craiova (1-1), Denis Alibec (32 de ani), golgheterul Farului, a intrat în cea mai nefericită vacanță posibilă! Pentru că, suspendat, va rata partidele cu FCSB și cu CFR Cluj!

În dialog cu „Fanatik“, mama fotbalistului, Emilia Stroe, a dezvăluit că Denis s-a refugiat acasă, lângă ea, însă trăiește un coșmar din toate punctele de vedere. „Suferă mult. Nu se iartă pentru ce a făcut, cu toate că el a stat şi a analizat faza. De câte ori s-a uitat, a zis: <<Nu ştiu ce am făcut, nu ştiu cum s-a întâmplat, n-am vrut să lovesc sub nicio formă, doar am vrut să-l împing>>. El zice că ar fi putut primi doar galben, că sunt intrări mai grave pentru care nu s-a dat roşu direct. Eu eram acasă (n.r. – când a fost eliminat Alibec în meciul cu Craiova) şi am zis că-mi stă inima“, a povestit Emilia Stroe.

Aceasta a povestit apoi ce mesaje și acuze primește fiul său din partea fanilor: „Toată lumea zice că ar fi dat meciul pentru FCSB. Primește mesaje (n.r. - pe social media), cum că a jucat pentru FCSB, că de aia a luat roşu. Cum să spui că un jucător a luat roşu pentru altă echipă?! Nu ştiu cum aceşti oameni pot gândi aşa?! L-au afectat mesajele pe Denis. Sunt oribile mesajele, doar o minte bolnavă poate gândi aşa ceva“, a continuat mama lui Alibec.

Aceasta s-a consolat cu modul în care e tratat fiul său, la Farul: „Denis a fost susţinut de toată lumea, inclusiv de domnul Hagi, dar el se simte vinovat. E acasă acum. Când ai probleme, familia îţi dă putere să treci peste. Nu plângea, dar era foarte afectat“.

Gheorghe Hagi (manager Farul): Am vorbit cu Alibec. El ne-a adus până aici, cu randamentul lui foarte bun. Fiecare poate face câte o greșeală în teren. Eliminarea lui a fost și un exces de zel din partea arbitrului.

Play-off, etapa a VIII-a

Vineri: Rapid – Sepsi 0-0

Sâmbătă: CS U Craiova – Farul 1-1

Duminică: FCSB – CFR Cluj 1-0

Clasament

1. Farul Constanța 47 de puncte

2. FCSB 46p*

3. CFR Cluj 39p*

4. CSU Craiova 37p

5. Rapid 35p

6. Sepsi 26p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

Ultimele două runde în play-off

Etapa a 9-a

*Sâmbătă: Sepsi – CFR 20.30

*Duminică: Farul – FCSB 21.00

*Luni: Rapid – CS U Craiova 20.30

Etapa a 10-a

*27 mai: CFR – Farul

*27 mai: FCSB – Rapid

*27 mai: CS U Craiova – Sepsi

Programul detaliat din ultima rundă urmează să fie stabilit, ulterior.