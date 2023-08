Fiul lui Reghecampf, derapaj antisemit: „Israelul merită băgat într-o cameră și pornit dușul”. Ce riscă

Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului Universității Craiova, a făcut o declarație antisemită, care îi poate aduce o amendă uriașă, dar și condamnarea la închisoare.

Baiatul lui Laurențiu Reghecampf a scris un comentariu la o postare pe social media legată de episod sângeros petrecut în teatrul de război din Cisiordania.

„Luca Reghecampf, al cărui tată este antrenorul de fotbal Laurenţiu Reghecampf, de la Universitatea Craiova, a comentat la o postare a site-ului de ştiri Londra Middle East Eye, despre atacul mortal care a avut loc sâmbătă, în Cisiordania”, a relatat site-ului algemeiner.com.

Ca răspuns pentru un utilizator de Instagram, Luca a scris: ”Singurul lucru pe care Israelul îl merită este să fie pus într-o cameră şi pornit duşul”. Acesta a adăugat şi o faţă zâmbitoare la finalul comentariului”.

Antrenorul Craiovei se dezice de afirmația fiului său

Și pagina de Twitter „StopAntisemtisim”, o importantă platformă de supraveghere americană, a luat act de comentariul fiului lui Reghecampf. Organizația s-a declarat „dezgustată” de remarca total deplasată a băiatului lui Reghe.

Laurențiu Reghecampf a transmis un comunicat pentru gsp.ro, în care se delimitează de afirmațiile fiului său.

1. Nu am avut cunoșțință și nu încurajez în absolut niciun mod transmiterea în spatiul public a unor astfel de afirmatii care sunt nu numai profund jignitoare la adresa unui intreg popor, dar sunt si de natura sa creeze amintiri extrem de dureroase pentru toti cei care au trecut prin cosmarul Holocaustului.

I-a explicat gravitatea afirmației

2. Desi fiul meu este major si pe deplin responsabil pentru absolut toate faptele sale, am luat legatura cu el in cursul zilei de astazi si i-am explicat gravitate unei astfel de afirmatii precum si consecintele chiar si legale pe care le presupune diseminarea in spatiul public a unei astfel de afirmatii.

3. Cred ca in urma discutiei purtate, acesta a inteles semnificatia profund negativa a afirmatiei sale si isi cere scuze sincer pentru toate efectele negative ale acesteia.

4. Recunosc ca am fost absolut surprins de mesajul transmis de fiul meu major in spatiul public, cu atat mai mult cu cat nasul lui de botez este un cetatean israelian, de religie mozaica, care i-a povestit, in mai multe randuri, impactul ororilor Holocaustului asupra poporului evreu. In calitate de parinte, nu pot decat sa imi cer cele mai sincere scuze oricarei persoane care s-a simtit jignita de aceasta afirmatie a fiului meu major, Luca.

Luca Reghecampf ar putea fi amendat sau chiar cercetat penal în urma declaraţiilor antisemite lansate pe reţelele sociale, în urmă cu câteva zile.

Se pare că Luca şi-ar fi şters la scurt timp contul de Instagram, dar nu înainte ca StopAntisemitism să facă o captură de ecran şi să o distribuie pe reţele sociale.

Amendă sau dosar penal

Cristian Jura, secretarul de stat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, a declarat că Luca Reghecampf riscă o amendă de 10.000 de lei, însă, în acelaşi timp, poate fi pasibil şi de închisoare, dacă organele în drept se vor autosesiza şi vor invoca Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002.

”Fapta este una foarte gravă. Dacă lucrurile stau aşa, acesta poate fi amendat cu până la 10.000 de lei, dar situaţia poate avea şi conotaţii de natură penală, în cazul în care se autosesizează organele în drept, conform Ord. de urgenţă 31/2002, care face trimitere către astfel de probleme.

Scuzele tatălui său nu au nicio legătură, atâta timp cât persoana în cauză este majoră”, a declarat Cristian Jura, pentru Orange Sport.