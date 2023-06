EURO 2023 U21. Mihai Stoichiță, exasperat. „Yesman” atacă pentru prima dată jucătorii României

România U21 a fost în corzi la meciul de debut la Campionatul European de tineret organizat de țara noastră împreună cu Georgia. Contra Spaniei U21, ”mânjii” lui Emil Săndoi nu au mișcat și au pierdut cu 3-0.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, omul care nu iese din cuvântul șefului Răzvan Burleanu, nu a mai ținut cont de nimic și s-a dezlănțuit la adresa jucătorilor, pe care totuși i-a încurajat după meci, la vestiare.

„Nu ne-a lăsat Spania să avem mingea. Am avut în teren poate cei mai buni tineri din campionatul nostru. Din păcate, prea timorați, prea emotivi, prea cu mare respect. Așa mi s-a părut mie din tribună.

Când aveam mingea, aveam senzația de frică de a juca fotbal. Nu știu de ce au fost așa emoționați. Sunt jucătorii care ne încântă în campionat, dar nu au reușit un dribling. Da, au alți adversari în campionatul nostru, dar... Presiunea? Dacă te faci fotbalist, trebuie să îți asumi acest risc.

Cât am avut prospețime fizică am putut alerga după ei, am putut să închidem culoarele, iar mijlocașii au făcut efort pentru a-i ajuta pe fundași. Lucrul ăsta uzează și a apărut o fisură. Consumul fizic e mare, alergi mereu, nu mai e plăcerea jocului pentru că nu ai mingea..

Când am avut mingea, am dat-o prea repede. Au fost 2-3 pase și cam atât. Și când eram în situația de a trage la poartă, pare că am tras cu reținere. Trebuie eliminată teama de a juca.

Sâmbătă, joc decisiv cu Ucraina

Nu voi acuza jucătorii de lipsă de valoare. Cred că se poate repara situația. Nu e nimic pierdut. Le-am zis jucătorilor să uite meciul de azi, că începutul este peste 3 zile. L-am încurajat și pe Emil, și pe cei din staff. Nu e pierdut nimic. Meciul următor poate fi un nou început”, a spus Mihai Stoichiță la DigiSport.

România U21 joacă sâmbătă, de la ora 19.00 (TVR 1), pe Stadionul Steaua, în compania surprizei primei faze a Euro 2023 U21, Ucraina (2-0 cu Croația). ”Tricolorii” trebuie neapărat să învingă ca să aibă șanse de calificare în faza următoare a competiției. Europeanul de tineret are loc în perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și e transmis de TVR 1.