Dinamo, pe butoi cu pulbere: Burcă, atac furibund la jucătorii săi

Antrenorul echipei fotbal Dinamo Bucureşti, Ovidiu Burcă, a susţinut, miercuri, o declaraţie de presă, în care a criticat vehement decizia jucătorilor săi de a intra în grevă pentru întârzierea salariilor, afirmând că aceştia au picat testul loialităţii.

"Sunt supărat pentru că tot ceea ce am încercat să construim lunile astea am stricat într-o zi. Săptămâna asta a fost una extrem de complicată pentru mine. Acest grup de jucători a picat testul loialităţii faţă de acest club şi faţă de oamenii care le-au plătit salarii, care le-au reparat vestiare, care le-au trimis mâncare. Iar eu nu accept asta. Ştiu toate problemele, ştiu ce probleme are fiecare. Sunt dezamăgit, pentru că acum o săptămână eu personal am simţit nevoia să ies să fac publice problemele pe care le are echipa. Nu au avut răbdare, au făcut grevă, nu s-au antrenat şi uitaţi-vă unde am ajuns. Ne-am întors de unde am pornit şi trebuie să reconstruim totul", a declarat Burcă în intervenţia sa, neacceptând să răspundă la întrebări din partea presei.

Tehnicianul consideră că jucătorilor ar trebui să le fie ruşine pentru că au luat decizia de a nu se antrena pentru că există întârzieri de două luni la plata salariilor, deşi el le garantase că problema se va rezolva.

"Să le fie ruşine pentru ce au făcut zilele trecute, pentru că din punctul meu de vedere nu aveau niciun drept să facă ceea ce au făcut. Spun asta cu toată responsabilitatea, sunt un om echilibrat care încearcă să ofere fotbaliştilor tot ceea ce este mai bun. De când am venit aici nu le-a lipsit absolut nimic jucătorilor. Nu sunt în prima ligă cinci echipe care au condiţiile pe care le-a avut Dinamo în ultimele luni, şi mă refer la tot, de la bucătar până la aspectele financiare. Nu au fost întârzieri extraordinare, deplasări cu avionul, hoteluri de cinci stele, pentru că aşa am considerat eu că este normal, iar ceea ce au făcut ei este o mare pată pe obrazul acestui club. Au dat cu piciorul la tot ceea ce am încercat să realizăm în decursul acestor luni. Nu aveau absolut niciun motiv. Ştiu, cunosc realitatea fotbalului românesc, două luni nu este o tragedie. Mai ales că i-am rugat personal să aştepte, pentru că în această săptămână se vor rezolva aceste probleme", a afirmat acesta.

Ovidiu Burcă susţine că are nevoie de fotbalişti care să nu fie motivaţi să joace la Dinamo doar de aspectul financiar: "Toţi am ştiut unde venim, au fost lipsuri, s-a retrogradat. Cei care vin la Dinamo să se împlinească financiar, care se aşteaptă ca lucrurile să fie ca în alte părţi, nu au ce să caute aici. Am nevoie de jucători cu care să mă identific, care să creadă în obiectivul clubului. Nu le cer sacrificii enorme, le-am cerut să aibă răbdare o săptămână. Nu le-am cerut mult. Nu aveau niciun motiv să facă ceea ce au făcut. Nu am nimic personal cu nimeni, vreau lângă mine oameni care să fie motivaţi dincolo de aspectul material. La Dinamo nu vii să câştigi bani, dar Dinamo poate să îţi ofere pasiune, apartenenţa la un club imens cum e Dinamo şi nu ai voie să înşeli aşteptările oamenilor. E o meteahnă care se perpetuează de ani de zile, apare o problemă, facem grevă. Eu cred că am făcut multe lucruri pentru ei şi le-am garantat personal că săptămâna asta se rezolvă şi au făcut invers decât le-am cerut. Eu vreau la Dinamo oameni care vin pentru un ideal. Cei care rămân aici să fie uniţi de un ideal. De asta sunt supărat, pentru că am picat testul ăsta. Încercăm să le punem la punct cele mai noi metode, să îi respectăm, dar nu i-a interesat pe niciunul şi o luăm din nou de la zero".

Antrenorul dinamovist le-a transmis jucătorilor săi că toţi cei care nu acceptă situaţia actuală a echipei sunt liberi să plece.

"Mie nu îmi place să fiu şantajat, suporterilor nu le place să fie şantajaţi. Pe cine şantajează, pe oamenii care plătesc din DDB? Eu nu mai accept jucători care să pună problema de maniera asta. Vreau să rămână lângă mine doar jucătorii care cred în acest ideal, pentru că am dat speranţe clubului şi oamenilor care cred în noi şi vom continua tot pe drumul ăsta. Dar la drumul ăsta se înhamă oameni care au altfel de valori şi de idealuri. Le-am spus, dacă nu se poate luaţi-vă geanta şi plecaţi acasă. Cine nu acceptă situaţia e liber să plece, să meargă să îşi rezilieze contractul, e simplu", a mai spus Burcă.

După ce a încheiat discursul, Burcă s-a ridicat brusc şi a părăsit sala de conferinţe de la baza sportivă de la Săftica, fără a accepta întrebări din partea presei. Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti, care a retrogradat anul trecut în liga secundă, se confruntă cu probleme financiare de mai mult timp, societatea care administrează clubul aflându-se în stare de reorganizare judiciară.