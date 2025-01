Declarația ciudată a Serenei Williams după ce compatrioata sa Madison Keys a câștigat Australian Open

Madison Keys a triumfat la Australian Open, dând peste cap calculele specialiștilor, învingând-o în finală pe favorita nr 1, Aryna Sabalenka. Americanca de locul 14 WTA (de luni va urca pe poziția a 7-a) a fost felicitată de compatrioata sa, marea campioană Serena Williams.

„Tocmai am văzut-o pe Madison Keys, felicitări pentru ea, care a câștigat Australian Open. Este doar o jucătoare extraordinară. A trebuit să joc mult cu ea și acum tocmai a câștigat Australian Open. Este atât de minunată, dar este și ceva la care mă gândeam, a investit corect în ea însăși.

Ea a investit în cariera ei și a investit timp în tenis, doar pentru a fi cea mai bună care ar putea fi și acum a dovedit că este una dintre cele mai bune din lume, câștigând Australian Open. Așa că investiția este grozavă, ea a învestit în ea, eu în companii”, a fost declarația Serenei Williams, citată de sportskeeda, din care nimeni nu a înțeles mare lucru.

Serena Williams a investit în ea

Fosta mare campioană și-a continuat discursul enigmatic, aducându-se pe ea în prim-plan: „De asemenea, investesc în a pune timp în mine. Așa că, atunci când eram mai tânără, evident că am investit ani și ani în tenis. Dar și după aceea, am investit mult timp, de fapt în timpul tenisului, am mers la școala de modă și am și eu o diplomă în acest sens.

Și în cele din urmă am fost la o altă școală online și am studiat pentru scurt timp medicină. Nu-i așa că e ciudat? Asta e util acum, când fiicele mele sunt bolnave sau ceva de genul ăsta, știu cam ce simptome trebuie să caut și ce de făcut, mă bucur că am investit în mine”, a spus Serena Williams.