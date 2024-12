Dan Șucu vrea să mute naționala României la Genoa. Opt tricolori sunt pe lista grupării italiene

Clubul Genoa nu este străin de jucătorii români. De-a lungul timpului, nu mai puțin de 15 au fost legitimați la cea mai veche echipă din Italia. Acum, aceasta are și un patron român, Dan Șucu.

Gyula Emil Mikossi este primul român care a fost legitimat la Genoa, în 1932, acesta fiind urmat în 1934 de Victor Pepoli. În ultimele decenii, o mulțime de fotbaliști români au evoluat pentru cel mai vechi club din Italia, începând cu Dan Petrescu, continuând cu Paul Codrea, Marius Sava, Valentin Năstase, Adrian Mihalcea, Claudiu Niculescu, Adrian Stoian, Raul Opruț, Ionuț Radu, Claudiu Micovschi și încheind Denis Drăguș, George Pușcaș și Radu Drăgușin.

Cu ultimul, Genoa a dat o lovitură financiară fabuloasă: cumpărat de la Juventus cu 5 milioane de euro, el a fost vândut în urmă cu an la Tottenham în schimbul a 25 de milioane de euro, plus 5 sub formă de bonusuri de performanță.

Lista jucătorilor doriți de Genoa

Iar „contingentul“ românilor de la Genoa se va mări cu siguranță, după ce Dan Șucu a preluat clubul. Conform sport.ro, mai mulți jucători sunt luați în calcul de finanțatorul grifonilor, toți din echipa naţională a României: Horaţiu Moldovan (26 de ani - Sassuolo), Andrei Raţiu (26 de ani - Rayo Vallecano), Alexandru Paşcanu (26 de ani - Rapid), Răzvan Marin (28 de ani - Cagliari), Marius Marin (26 de ani - Pisa), Denis Drăguş (25 de ani - Trabzonspor), Ianis Hagi (26 de ani - Rangers) și Mihnea Rădulescu (19 ani - Petrolul).

Ultimul are cele mai mari șanse să ajungă în curtea formației lui Dan Șucu, având în vedere problemele financiare ale ploieștenilor, dar și pentru că este un tânăr de mare perspectivă. Cu siguranță, din lista de mai sus nu vor ajunge toți la formația italiană, dar probabil că în curând vom vorbi despre ”Genoa Romena”, așa cum făceam pe vremuri, când la Brescia evoluau Hagi, Sabău, Răducioiu, Lupu și Mateuț, sub comanda lui Mircea Lucescu.