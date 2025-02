Cum a salvat Mircea Lucescu biserica lui Brâncoveanu din Istanbul. Relația selecționerului cu divinitatea

Mircea Lucescu a acordat un interviu altfel, în Formula AS, în care a vorbit despre credința sa, dar și despre referea bisericii istorice a lui Constantin Brâncoveanu, de la Istanbul.

„Credința nu este ceva cu care să-mi doresc să mă afișez. Eu unul am crescut în regimul marxist-leninist. Multă vreme, pentru mine, problema religiei a ținut de importanța ei istorică și culturală, de contribuția sa la felul în care arată societatea românească, de legătura continuă pe care a reprezentat-o în istoria umanității, indiferent de regimurile politice și diferitele tipuri de organizare socială. Începând de aici, de la încercările mele de a înțelege mai bine rolul său, am reușit să mă apropii, în timp, de credință, fără să fiu, însă, un bigot.

Spre deosebire de mine, fiul meu, Răzvan, merge tot timpul la biserică, ajută permanent în stânga și în dreapta… Eu nu am avut posibilitatea să cresc ca el, așa a fost lumea în tinerețea mea. Dar, ușor-ușor, prin curiozitatea mea de a înțelege ce înseamnă religia, care au fost problemele importante pe care le-a ridicat în istoria omenirii, citind extraordinara istorie a religiilor a lui Mircea Eliade, am înțeles că totul duce spre același lucru și că există ceva mai presus de noi.

După 1990, toți comuniștii au ajuns să se închine și să pupe icoane, ca să impresioneze poporul. Eu cred că există și o altă perspectivă a relației cu divinitatea, mult mai personală. Până la urmă, credința e în fiecare dintre noi și cel mai bine se vede prin omenie. Omenia este o extraordinară formă a apropierii de Dumnezeu!”, a mărturisit Mircea Lucescu în Formula AS.

Mircea Lucescu a luat biserica de la greci

Selecționerul a dezvăluit și faptul că, pe când antrena la Galatasaray, a ajutat la refacerea bisericii lui Constantin Brâncoveanu, de la Istanbul, care ajunsese în ruină, sub patronajul grecilor. Lăcașul de cult a fost reconstruit din temelie în anul 1692, cu ajutorul acordat de către domnitorul Constantin Brâncoveanu. Cea mai veche dintre pisaniile bisericii este așezată deasupra intrării de la răsărit, de lângă arca Sfântului Altar, și mărturisește: „Biserica aceasta a purtătoarei de biruință Sfânta Muceniță Paraschevi s-a ridicat cu cheltuiala Prealuminatului Domn al Ungrovlahiei Constantin Basarab Brâncoveanu, la anul 1692”.

„Am întâlnit la Istanbul mulți români plecați după ’90, într-un loc în care atunci ajungeai mai ușor decât în Occident. Le știam greutățile și știam cât de mult își doreau o biserică a lor, unde să se strângă, duminică de duminică, să mai schimbe o vorbă după slujbă. În anii 2000, părintele Silviu State ținea slujbele pe unde apuca, în diverse bisericuțe, ba grecești, ba armenești. Era un om foarte pasionat de istorie și căuta tot timpul urme ale românilor care trecuseră prin Istanbul. Cercetase Biserica Sfânta Paraschiva din Istanbul și documentase foarte bine istoria ei, avea toate dovezile că era ctitoria Domnului Constantin Brâncoveanu.

Negocieri pentru ca biserica să le revină românilor

Românii aveau nevoie de o biserică, iar aceasta era cea mai potrivită. La recomandarea sa, am ajuns la Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. Aflasem că este amator de fotbal – ținea tocmai cu echipa Galatasaray! M-a primit bucuros la el, ca apoi să mă invite adesea la masă. Am avut astfel prilejul să discut cu Sfinția Sa despre cedarea bisericii brâncovenești, care aparținea comunității grecești, românilor din Istanbul.

După mai multe intervenții, am reușit să o luăm de la greci. Când am văzut-o prima oară, biserica zăcea într-o mizerie cumplită! Am apelat la relațiile mele, pentru a face ceva. Primarul cartierului Șișli, și el mort după echipa Galata, mi l-a pus la dispoziție pe arhitectul său șef. Împreună, am pus la punct minunata grădină din curtea bisericii, și ea într-o stare deplorabilă. M-am înțeles cu oamenii la un preț mai mic decât ar fi fost în condiții normale”, a explicat Mircea Lucescu.

Ajutor pentru comunitatea românilor din Istanbul

Selecționerul a continuat: „După ce am pus la punct grădina, au început lucrările pentru punerea în valoare a bisericii, pe care am avut bucuria să o înfrumusețez cu două icoane. Între timp, preotul State a plecat la Vicenza și a venit un preot mai tânăr, Sergiu Vlad, care a întărit legătura cu enoriașii în jurul bisericii Sfânta Paraschiva. La Istanbul, lumea merge la biserică, apoi rămâne acolo, prânzește și stă la povești, lucruri care contează foarte mult. Sunt fericit că am avut și eu partea mea de contribuție la această frumoasă poveste”.