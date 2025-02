CTP, luat în vizor și de bunicul lui David Popovici: eu cred că și invidia asta...

David Popovici (20 de ani) are mai multe belele pe cap: abia s-au potolit valurile iscate de părerea critică expusă de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, că un scandal cu un vecin recalcitrant îi ocupă tot timpul campionului olimpic de la Paris.

Bunicul lui David Popovici a reacționat ferm în legătură cu scandalul în care este implicat nepotul său. După ce tânărul campion olimpic a cerut ordin de restricție împotriva unui vecin, Lucian Gubernea, care l-a amenințat că îi va incendia mașina, bunicul sportivului l-a sfătuit pe bărbat să își vadă de treaba lui, subliniind că David Popovici a ajuns acolo unde este datorită muncii și dedicării sale. „Măi, omule, vezi-ți de treaba dumitale că ai o vârstă, 78 de ani! Ce ai cu băiatul ăsta?” a declarat bunicul, potrivit România TV.

Pe lângă scandalul cu vecinul, bunicul lui David Popovici a avut și o reacție la comentariile făcute de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a criticat achiziția unei mașini de lux de către tânărul sportiv, considerând gestul extravagant pentru vârsta sa. Bunicul lui David Popovici este de părere că valul de critici vine din invidie și că tânărul campion merită să se bucure de succesul său. „Și-a luat mașină… Și-a luat-o pe munca lui, nu? Eu cred că și invidia asta… Zic eu așa, că nu știu”, a adăugat acesta.

Vedetă în videoclip

David Popovici, dublu medaliat pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a apărut pentru prima dată pe scena publică în videoclipul melodiei „Cai verzi pe pereți”, interpretată de Alex Velea, Smiley și Don Baxter.

Acest lucru a fost dezvăluit chiar de către solistul Alex Velea, care a declarat că David Popovici s-a simțit minunat la filmările videoclipului. Campionul olimpic din proba de 200 de metri liber avea doar 7 ani la apariția melodiei.

„David mi-a spus recent că ziua aceea a fost pentru el ca un Disneyland. Ne-am jucat toată ziua și ne-am distrat pe platou. A fost unul dintre acele momente care îți rămân în suflet, iar faptul că el și-a amintit de mine și mi-a mulțumit pentru acea experiență este o bucurie enormă.

Întotdeauna am încercat să fiu atent la copii și să le ofer o experiență plăcută. Asta am învățat din copilărie, de la tatăl meu, și mă bucur că am putut fi un model, chiar și pentru o zi, pentru David”, a declarat Alex Velea la Digi FM.