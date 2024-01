CSM București înseamnă „statul“ la stat: cum se risipește banul public la clubul Primăriei Capitalei

Cele două turnee finale în care handbalul nostru și-a arătat limitele, Mondialul feminin și Europeanul băieților, vin pe lângă niște rezultate dezamăgitoare la nivel de cluburi.

Pentru că Rapid și CSM București ocupă locurile 7, respectiv 4 în faza grupelor Ligii Campionilor. Formația din Giulești are nevoie de un miracol ca să prindă play-off-ul sferturilor, dar CSM stă mai bine și doar un dezastru ar elimina această formație din competiție înainte de play-off.

Chiar și așa, Neagu și colegele ei au „reușit“ să piardă tur-retur cu Brest (Franța), o formație inferioară din toate punctele de vedere. A fost 28-30 la București și 21-24 în deplasare în weekend-ul trecut. De aici, și un text acid de opinie despre ce se întâmplă la CSM, semnat de specialistul Costi Prună în „Gazeta Sporturilor“. Iată câteva fragmente din editorialul amintit:

*CSM a pierdut tur-retur cu Brest, o echipă mai slab cotată decât campioana României, cine răspunde? Brest, o formație din rândul căreia au lipsit duminică patru jucătoare, Cleopatre Darleux, Djurdjina Jaukovic, Valeriia Maslova și olandeza Merel Freriks, dintre care primele 3 sunt titulare. De ce campioanele mondiale de la CSM, Zaadi și Flippes, au fost o umbră? Probabil pentru că sunt antrenate de Adrian Vasile, deoarece în naționala Franței strălucesc și au câștigat aurul mondial.

*Ce a cerut Adrian Vasile în afară de un contract de 9.000 de euro lunar la CSM București, cu o clauză de reziliere de 54.000 de euro? A cerut timp, a cerut răbdare pentru ca echipa să joace bine sub conducerea sa. Ce a realizat în acest timp pe plan european, deoarece CSM București are un buget de 3,6 milioane de euro pentru a se califica în Final Four-ul Ligii Campionilor, nu pentru a bate pe Zalău sau pentru a se chinui cu Gloria Buzău? Răspuns: 0 (ZERO).

*Așa se întâmplă, probabil, când lucrezi la „stat”, când nimeni nu dă socoteală pentru obiectivele ratate, când jonglezi cu banii cetățenilor și ai impresia că ești cel mai bun manager.

Liga Campionilor la feminin, faza grupelor, etapa a 10-a

Grupa A

1. Gyor (Ungaria) 20 de puncte

2. Odense (Danemarca) 13p

3. Bietigheim (Germania) 12p

4. CSM București (România) 11p

5. Brest (Franța) 11p

6. Debrecen (Ungaria) 9p

7. Buducnost (Muntenegru) 3p

8. Savehof (Suedia) 0p

Grupa B

1. Esbjerg (Danemarca) 18p

2. Metz (Franța) 16p

3. Ikast Håndbold (Danemarca) 13p

4. Vipers (Norvegia) 9p

5. Krim (Slovenia) 9p

6. Ferencvaros (Ungaria) 8p

7. Rapid (România) 7p

8. Zaglebie Lubin (Polonia) 0p

*Primele două clasate avansează în sferturi. Ocupantele locurilor 3-6 se vor înfrunta în play-off, învingătoarele, după meciuri tur-retur, urmând să ajungă și ele în sferturi. Locurile 7-8 părăsesc competiția.