Conor McGregor a fost lovit în plin de o mașină, în timp ce se plimba cu bicicleta: „A intrat cu viteză mare direct în mine”. Ce i-a cerut șoferului după impact

Luptătorul irlandez nu a părut să aibă răni grave, dar a postat pe contul de Instagram imagini cu bicicleta distrusă și hainele sfâșiate.

Luptătorul de arte marțiale McGregor a avut parte de o întâmplare care putea să-l coste viața. El a fost lovit de o mașină, în timp ce se plimba cu bicicleta. Mc Gregor a postat niște imagini pe rețelele sociale, cu bicicleta distrusă, dar și cu hainele sfâșiate în urma accidentului.

După accident, luptătorul i-a spus șoferului vinovat de accident să-l ducă acasă.

”Nu m-a văzut, bătea soarele din față și a dat peste mine cu toată viteza. Bine că nu am murit. Judo și luptele m-au salvat, am știut cum să cad. Nu am cum să mai merg cu bicicleta asta, e distrusă”, a transmis McGregor, pe contul său de Instagram.

Anul trecut, McGregor a fost fost acuzat de o tânără de acte de violență, la un eveniment,pe iahtul pe care acesta îl deține la Ibiza.

Tânăra susține că McGregor a devenit agresiv din senin, s-ar fi năpustit asupra ei și ar fi lovit-o cu piciorul în abdomen și cu pumnul în față, după care ar fi amenințat-o că o va îneca, toate acestea, de față cu restul invitaților.

Femeia s-a aruncat în apă și a fost salvată de o barcă a Crucii Roșii.

Conor McGregor a negat acuzațiile.