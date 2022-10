Confesiunea românului plătit cu 7.000 de euro lunar: „Nu mai visam! Eram în burnout“

Sportul românesc e plin de oameni care dau din gură, cu un talent rar întâlnit în alte părți ale lumii. Din păcate, rezultatele unor astfel de indivizi sunt, de obicei, diametral opuse cu capacitatea lor impresionantă de a livra vorbe goale. Handbalul, sub conducerea lui Alexandru Dedu, e un exemplu perfect, în acest sens.

Cât timp a condus federația, din februarie 2014 până în aprilie 2022, Dedu a asistat la prăbușirea rezultatelor. Dacă la băieți, oricum, nu mai existăm de ani buni, și la fete am început să avem contraperformanțe din ce în ce mai mari. Iată ce a făcut naționala feminină, la ultimele turnee finale:

*CM 2019: Locul 12 din 24

*Euro 2020: Locul 12 din 16

*CM 2021: Locul 13 din 32

Acest declin a fost atât de revoltător, încât, la un moment dat, într-un interviu acordat pentru „Adevărul“, fostul mare handbalist, Vasile Stângă, n-a mai rezistat și a pus tunurile pe Alexandru Dedu. „Domnul Alexandru Dedu vrea să ne păcălească pe noi, iubitorii de handbal. Şi vrea să ne păcălească acum cu Olimpiada de la Paris, în 2024. Bine că nu ne-a spus că ne pregătim pentru Olimpiada de la Los Angeles. Că aia e în 2028 (râde)... Aşa e scuza domnului Dedu. De reconstrucţie vorbeşte el. Cine pleacă domne de la 7.000 de euro pe lună, cât are Dedu?! Şi are şi 100 de milioane pe lună, bani de protocol... Cine pleacă domne de la aşa ceva?! Se agaţă cu dinţii de banii ăştia“, a spus Vasile Stângă, în decembrie 2021, după un Mondial dezolant pentru tricolore.

Și, totuși, Alexandru Dedu a fost învins, în alegerile FRH din aprilie, fiind nevoit să plece din fruntea federației. În locul său a fost ales fostul arbitru, Constantin Din (53 de ani). Acesta l-a învins pe Dedu, în al doilea tur de scrutin, scor 157-66. Pentru Constantin Din, primul mare turneu, de când a ajuns șef la FRH, va fi Europeanul feminin din acest an (4-20 noiembrie, Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru). România e plasată în grupa B, alături de Macedonia de Nord, Olanda și Franța. Partidele se vor juca, la Skopje, iar primele trei clasate vor merge în Grupele Principale.

Dedu, discurs lacrimogen, la Brașov

Chiar dacă a pierdut șefia FRH, Alexandru Dedu (51 de ani) n-a stat mult timp pe tușă. Și a ajuns manager general, la Corona Brașov, de două luni. Astăzi, în dialog cu cei de la Sports Net, Dedu a făcut o serie de declarații lacrimogene despre perioada în care a condus handbalul românesc.

„M-am schimbat, nu mi-a convenit că am pierdut, dar au trecut niște luni... m-am trezit într-o dimineață și mi-am dat seama că am visat, la propriu! Trecuseră câțiva ani de când eu nu mai visasem ceva sau nu-mi mai aminteam dacă visam, eram în burnout. A fost o perioadă grea, cu mult stres. Acum m-am restartat și mă simt foarte bine cu mine. Handbalul îl privesc detașat acum, mă bucur altfel de un meci de handbal, la fel cum o fac de timpul petrecut cu familia mea frumoasă. Am fost plăcut surprins, de exemplu, că de ziua mea am primit mai multe telefoane și mesaje decât atunci când eram președinte“, a spus Dedu.

Ar reveni la FRH, deși era în burnout

Chiar dacă i-a fost tare greu la federație, după cum a mărturisit pentru Sports Net, Alexandru Dedu n-ar spune nu unei reveniri. „N-aș zice nu unei întoarceri la Federația de Handbal, dar, deocamdată, am contract semnat 3 ani la Brașov și vreau ca la finalul celor 3 ani Corona să fie în Top 5, dacă nu Top 3 cluburi din România“, a explicat fostul mare handbalist.

Colegii de la Sports Net au și prezentat CV-ul lui Dedu, după cum urmează:

*Fost handbalist și component de bază al echipei naționale de seniori a României cu care a participat la turnee finale mondiale și continentale, Alexandru Dedu (acum în vârstă de 51 de ani), a condus Federația Română de Handbal pentru două mandate, în perioadă 2014-2022.

*În perioada în care juca, Dedu a cucerit de trei ori cel mai râvnit trofeu – Liga Campionilor – cu FC Barcelona, în 1997, 1998, 1998. A câștigat și Supercupa Europei de două ori (1997–98, 1998–99), precum și multiple ediții ale campionatelor naționale din România, Spania și Portugalia.