Ce a spus Edi Iordănescu după victoria României împotriva Belarus

Selecționerul Edi Iordănescu i-a felicitat pe jucători pentru rezultatul obținut. România are două victorii în primele două partide din preliminariile EURO 2024.

Deși vorbim de o victorie la limită a reprezentativei României, selecționerul s-a declarat mulțumit după jocul prestat. El este mulțumit în special de prima repriză, dar spune că repriza secundă trebuia gestionată diferit, pentru a nu avea emoții în ultimele minute.

„Vreau să felicit echipa și să mulțumesc publicului. Am obținut victoria, avem 6 puncte, ceea ce ne-am propus. Hai să vorbim despre lucrurile pozitive. Avem 6 puncte, obiectiv îndeplinit. Dacă analizăm, jocul a fost superior rezultatului. Am avut o primă repriză foarte bună, iar în a doua repriză am avut situații și ocazii. Puteam face 3-0. La prima ocazie am luat gol. Suferim. Din păcate, nu știm să omorâm jocul. Dacă făceam 3-0, vorbeam mai relaxați acum. Dar legăm 6 puncte, iar asta e un lucru pozitiv. Am văzut curaj, încredere și momente bune de joc în prima repriză. Când vom fi mai pragmatici și mai deciși, voi fi 100 la sută fericit. Jocul trebuie rezolvat, cel puțin gestionarea părții a doua din repriza a doua.”, a spus Edi Iordănescu la PrimaTV.

Selecționerul României și-ar mai fi dorit ca România să mai marcheze un gol: „Eram mai fericit dacă mai marcam un gol și dacă nu luam gol. Mai ales dacă nu primeam. Ar fi fost două jocuri fără gol primit. Dar trebuie să învățăm din orice moment. E bine că acum învățăm dintr-o victorie. Un lucru pozitiv, pe lângă faptul că am luat punctele, a fost jocul în multe momente, mai ales în repriza a doua când puteam să facem 3-0 şi puteam să vorbim altfel. În continuare ne lipseşte maturitatea şi chiar pragmatismul, dar consider că rezultatul nu este în conformitate cu jocul, pentru că adversarul a avut o ocazie, a marcat, noi am mai avut cel puţin trei-patru ocazii, au fost situaţii importante, pe care le-am irosit. Dacă făceam 3-0 cu siguranţă aveam un final de joc mult mai liniştit. După doi ani de zile legăm două rezultate pozitive, aşadar mergem înainte cu putere şi ne uităm cu interes spre iunie. Aţi văzut după felul în care s-au bucurat băieţii, cam ce atmosferă este în vestiar. Îmi pare rău şi pentru Denis Alibec că nu a marcat, pentru că merita.”.