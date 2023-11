Cătălin Zmărăndescu, la ora dezvăluirilor. Când și cum s-a produs ruptura de Gigi Becali

Cătălin Zmărăndescu, fostul bodyguard al lui Gigi Becali, a dezvăluit cum s-a rupt relația sa cu patronul celor de la FCSB. Primul episod s-a înresitrat după un meci Betis Sevilla - FCSB, partidă din optimile Cupei UEFA, din anul 2006, apoi când i-a sechestrat pe hoții care furaseră mașina finanțatorului său.

„Sevilla! Când un stadion striga după mine, eu în spatele domnului Becali. Mișto! Mișto! Păi și atunci cum să nu te ia, mă, capul să faci nebunii la un moment dat? Când tu, un copil amărât sărac, cu doi părinți care aveau salarii normale, brutari.

Ce să ceri de la un copil care nu știa mare lucru și… datorită lui, datorită sportului, s-a trezit pe culmi, a ajuns acolo unde a ajuns și… e o senzație! O să-ți spun un secret pe care nu-l știi, pun pariu că nu-l știi. În acel moment a fost prima mea mare ruptură de domnul Becali.

Aia a fost ultima noastră ieșire serioasă undeva, din acel moment mi-a zis să nu mai stau niciodată în spatele lui. După atâția ani mi-am dat seama că avea dreptate, el era patronul, el plătea, eu trebuia să-mi văd de treaba mea. M-au văzut românii în Spania, ce să le zic? Nu mă chemați la poze? Nu-mi strigați numele? Ăla a fost ultimul meci pe care l-am prins eu cu Steaua în Spania”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Sport.ro.

Următorul episod s-a înregistrat când i-a bătut și i-a sechestrat pe hoții care fureseră mașina finanțatorului său, fapte pentru care a fost condamnat, la fel ca Gigi Becali, la 3 ani de închisoare cu suspendare. Zmărăndescu a rememorat cum a prins hoțul în urmă cu mai multă vreme: ”Am alergat către Piața Victoriei și l-am prins aproape de pasaj. Nu vrei să știi cum fugea prin grădinițele din fața blocurilor de pe bulevard! Eu mă gândeam: „Dacă îl scap pe ăsta, toată lumea spune că sunt un prost!”. Am alergat de am zis că mor, bă, omule! Nu știu cum a fugit așa, că era mic și gras.

Palmă de la Dumnezeu pentru ce făcea

La un moment dat, când n-a mai putut să fugă, a băgat mâna în buzunar și a scos un briceag lung. Trebuia să-l desfacă. Atunci, am pus mâna pe mâna lui, i-am blocat-o și i-am dat un dos de palmă. Asta a fost toată bătaia lui, a recunoscut și el”.

Acum, Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre cum și-a revenit după acel moment: „Eu am primit de la Dumnezeu o pălmuță pentru tot ceea ce făceam eu atunci! Libertatea e mai scumpă decât orice. Când nu mai ai libertate, e foarte rău. Am învățat un lucru. În viața asta, fiecare dintre noi merităm a doua șansă. Una e când o accepți cu umilință și îndrepți ceva, alta când consideri că ți se cuvine și nu înveți nimic! Eu am primit a doua șansă, în ordinea asta: Nicu Gheară, Luiza Zmărăndescu, soția mea. Oamenii ăștia mi-au schimbat destinul”, a spus Zmărăndescu, la podcastul lui Damian Drăghici.