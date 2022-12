Bugetul sportului românesc, mărit spectaculos: Reacția ministrului Eduard Novak

Sportul românesc a avut un an peste așteptări în care, mai ales în cadrul Campionatelor Europene, au fost câștigate foarte multe medalii. În plus, înotătorul David Popovici (18 ani) a făcut furori: a cucerit, la rândul său, un veritabil „sac de medalii“ și a stabilit un record mondial în proba de 100 de metri liber.

Pe fondul acestor rezultate remarcabile, bugetul alocat sportului românesc a crescut pentru 2023 la 581,5 milioane de lei (peste 116 milioane de euro). În 2022, bugetul sportului a fost de 521,5 milioane de lei.

Dincolo de această creștere, care arată un start bun, Ministerul speră să primească alocări suplimentare pe parcursul anului 2023, cel puțin la același nivel ca în 2022. Ceea ce ar însemna ca bugetul total pentru noul an să fie mult peste 2022. Vorbim despre o creștere firească, în condițiile în care urmează un an preolimpic. De precizat că, în 2022, după execuția bugetară, sportul românesc a beneficiat de o sumă totală de 600 de milioane de lei. Cum de fiecare dată, în mandatul lui Eduard Novak, au existat alocări suplimentare pe parcursul anului, e de așteptat că bugetul din 2022 să fie depășit în anul care vine.

Până atunci, ministrul Sportului a salutat faptul că s-a pornit cu dreptul prin alocarea unei sume consistente pentru 2023. „După un an 2022 în care sportul românesc a avut rezultate deosebite, avem un start bun și în 2023. Bugetul inițial al Ministerului Sportului va fi de 581,5 milioane lei în 2023, față de 521,5 milioane lei pe 2022. În plus, având în vedere că pe parcursul anului 2022 ministerul a primit alocări suplimentare, prioritizarea Strategiei Naționale pentru Sport și proiectele viitoare din 2023 ne dau încredere că nevoile din activitatea sportivă vor fi susținute și bugetate în conformitate cu realitatea. Mai ales că ne așteaptă un an preolimpic!“, a scris Eduard Novak pe pagina sa de Facebook.