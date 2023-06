Bernadette Szocs, mândria României: Declarații superbe după aurul cucerit la Jocurile Europene

Bernadette Szocs a declarat, după câştigarea medaliei de aur la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), că i s-a îndeplinit visul, acela de a urca pe prima treaptă a podiumului, în proba de simplu la o competiţie importantă.

"Mi s-a îndeplinit visul! E prima dată în proba de simplu feminin când reuşesc să aduc aurul într-un campionat atât de important. Nu mai am cuvinte, sunt cea mai fericită. Am avut oameni lângă mine care au crezut în mine. Vă mulţumesc! Vreau să le transmit tuturor să creadă în visurile lor, pentru că şi eu am visat la medalia asta de aur şi iată că visurile devin realitate", a spus sportiva de 28 de ani, conform paginii oficiale de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.

"Ştiam că sunt în finală şi că totul e posibil. Dacă mă uitam la scor, pierdeam, pentru că deveneam sensibilă. Sunt mândră de mine. E cea mai bună variantă a mea. Îmi doresc aceeaşi medalie şi la echipe, pentru că formăm o echipă foarte bună şi vrem să aducem din nou aur pentru România", a adăugat Bernadette Szocs.

Samara, bucuroasă pentru bronz

Elisabeta Samara (34 de ani) a afirmat că medalia de bronz în proba de simplu îi demonstrează că încă poate juca la un nivel înalt.

"Aşa galerie nu am avut niciodată, mulţumesc tuturor. Eu mi-am demonstrat mie că încă mai pot să joc acolo sus. Când am plecat de acasă, am zis că mă aştept să iau medalie la simplu. Acest bronz este precum aurul. Medalia aceasta nu era în CV-ul meu, mai ales că la Minsk a fost turul întâi (înfrângere, n. red.), aşa că bronzul reprezintă foarte mult. Înseamnă că nu muncesc degeaba. Concursul însă nu s-a terminat, începe cel pe echipe, aşa că mergem înainte", a spus Samara,

Preşedintele federației, Cristinel Romanescu, a menţionat că România domină Europa la această disciplină. "Ce era de demonstrat, am demonstrat. Dominăm tenisul de masă în Europa, fetele noastre sunt cele mai bune", a subliniat preşedintele FRTM.

Bilanț impresionant la tenis de masă

România a obţinut trei medalii la tenis de masă la Jocurile Europene din Polonia, aur prin Bernadette Szocs, bronz prin Elizabeta Samara şi perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs la dublu mixt.

Palmaresul României la tenis de masă la Jocurile Europene, înaintea ediţiei din Polonia, era de două medalii de argint, ambele la Minsk în 2019 - la echipe feminin (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro) şi dublu mixt (Ovidiu Ionescu, Bernadette Szocs).